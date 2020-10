Diretta/ Fiorentina Padova (Coppa Italia) streaming video tv: turnover dei viola?

DIRETTA FIORENTINA PADOVA: I VENETI PROVANO IL COLPACCIO!

Fiorentina Padova, diretta dal signor Santoro di Messina, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Dopo la vittoria contro l’Udinese i viola provano ad aumentare ulteriormente i giri, dando spazio alle seconde linee ma cercando di iniziare nel migliore dei modi il cammino in Coppa, fronte importante considerando che la Fiorentina in questa stagione non sarà impegnata in Europa. Dopo la cessione di Chiesa alla Juventus che ha scatenato diverse contestazione, la classifica è stata rivitalizzata dal pari con lo Spezia e la vittoria sui friulani. La squadra di Iachini è apparsa in crescita nelle ultime uscite ma il Padova, pur militante nel campionato di Serie C e quindi due categorie indietro rispetto ai toscani, è apparso in ascesa nelle ultime sfide. Dopo la cinquina a domicilio, 2-0 alla capolista Sudtirol, agganciata proprio dai biancoscudati con questo successo. Quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei sfide di campionato per i veneti che ora si godranno una passerella di prestigio a Firenze, col sogno di fare uno scherzetto a una delle big del massimo campionato.

DIRETTA FIORENTINA PADOVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Padova non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PADOVA

Le probabili formazioni di Fiorentina Padova, sfida che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giuseppe Iachini con un 3-5-2: Terracciano; Martínez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Callejón, Duncan, Pulgar, Saponara, Barreca; Vlahovic, Cutrone. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Mandorlini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Vannucchi; Germano, Andelkovic, Gasbarro, Curcio; M. Mandorlini, Ronaldo, Hraiech; Jelenic; Nicastro, Bifulco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Padova queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.10, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 9.50 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 22.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA