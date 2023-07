DIRETTA FIORENTINA PARMA/ Video streaming tv: i precedenti ufficiali sono ben 67 (oggi 20 luglio 2023)

DIRETTA FIORENTINA PARMA: I TESTA A TESTA

Si gioca tra poco la diretta di Fiorentina Parma, ed è ovviamente una partita che ha parecchi precedenti: per la precisione queste due squadre si sono affrontate in ben 67 occasioni, prevalentemente in Serie A visto che i ducali, arrivatici nel 1990 per la prima volta, ci sono rimasti quasi sempre e spesso e volentieri hanno incrociato una Fiorentina che ha avuto i suoi momenti bui, come quando è precipitata addirittura in Serie C2 con la denominazione di Florentia Viola. Come già detto Fiorentina e Parma hanno fatto parte delle sette sorelle che hanno infiammato il campionato all’inizio del terzo millennio; i viola sono in vantaggio nel bilancio.

Abbiamo infatti 24 vittorie per la Fiorentina, lo stesso numero di pareggi e 19 affermazioni del Parma; l’ultima partita ufficiale è stata disputata nel marzo 2021 all’Artemio Franchi e ne è venuto fuori un bellissimo 3-3, con i ducali che grazie a Jasmin Kurtic e Valentin Mihaila (al 90’) avevano ribaltato lo svantaggio ma l’autorete beffarda di Simone Iacoponi che al 94’ aveva ripristinato la parità. In precedenza avevano segnato Lucas Martinez Quarta, Juraj Kucka (rigore) e Nikola Milenkovic; ora, sarà interessante scoprire come finirà questa amichevole… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FIORENTINA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una bella notizia per tutti i tifosi e appassionati perché, anche se la diretta tv di Fiorentina Parma non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, la partita amichevole potrà comunque essere seguita: infatti a occuparsi di tutti i match estivi della squadra viola sarà DAZN. L’appuntamento è riservato ai possessori di un abbonamento a questa piattaforma; la visione della partita sarà con il servizio di diretta streaming video, basterà inserire i dati del proprio abbonamento e attivare l’account su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

FIORENTINA PARMA: AMICHEVOLE DI LIVELLO!

Fiorentina Parma, in diretta dal Viola Park di Bagno a Ripoli, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 20 luglio: è un’amichevole intrigante anche senza scomodare il passato, che ci parlerebbe di sette sorelle e due squadre protagoniste anche nelle coppe europee. Fiorentina Parma si è giocata parecchio in Serie A nelle ultime stagioni; oggi i ducali sono purtroppo in Serie B e l’anno scorso hanno mancato la promozione perdendo la semifinale playoff contro il Cagliari, ma passo dopo passo si stanno avvicinando al grande ritorno nel massimo campionato.

La Fiorentina, reduce dalla sgambata con la sua Primavera, riparte con entusiasmo: ancora affidata a Vincenzo Italiano, dovrà provare a replicare una stagione in cui ha raggiunto la finale di Coppa Italia e Conference League. Le ha perse entrambe nel finale, ma il passo è stato certamente positivo e migliore rispetto al 2021-2022; ora dunque vedremo innanzitutto cosa succederà nella diretta di Fiorentina Parma, siamo curiosi di conoscere le scelte che saranno operate dai due allenatori e allora proviamo a ipotizzarle con qualche analisi dettagliata.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PARMA

Per la diretta Fiorentina Parma Italiano adotta il 4-2-3-1, potendo sperimentare: con un mix tra primo e secondo tempo dell’amichevole contro la Primavera potremmo ipotizzare Martinez Quarta e Igor a fare i centrali davanti a Terracciano, poi due terzini che sarebbero Dodò e Terzic. A centrocampo la regia di Mandragora e al suo fianco uno tra Harder e Castrovilli, poi la solita abbondanza sulla trequarti dove può avanzare Bonaventura, che sarebbe schierato alle spalle della prima punta Arthur Cabral con Ikoné, Munteanu, Brekalo e Sabiri per le fasce. Occhio a Luka Jovic, che sabato ha giocato come trequartista.

Il Parma di Fabio Pecchia va in campo con il 4-3-3: possibile portiere Chichizola (oppure Turk), in difesa due centrali in Cobbaut e Osorio (ma occhio al giovane belga Dierckx) mentre come terzini potrebbero giocare Del Prato a destra e uno tra Ansaldi e Giuseppe Pezzella a sinistra. Imbarazzo della scelta a centrocampo: Stanko Juric il possibile perno, sulle mezzali invece ecco Hernani e Nahuel Estévez con Hainaut e Ankrah in alternativa. Nel tridente offensivo Partipilo e Iacoponi possono essere gli esterni, la punta centrale uscirà da un ballottaggio tra Tutino, Charpentier e Inglese.











