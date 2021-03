Diretta/ Fiorentina Parma (Serie A) streaming video DAZN: viola rischiatutto

DIRETTA FIORENTINA PARMA: PRANDELLI DEVE RITROVARE I 3 PUNTI!

Fiorentina Parma, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Viola rischiatutto in un match che rischia di riaprire un fronte che la squadra di Prandelli sperava di aver chiuso, avendo messo a distanza il terzultimo posto. La sconfitta in extremis subita contro la Roma, la quarta nelle ultime 5 partite disputate da Ribery e compagni in campionato, ha riportato però la Viola a -4 dal Cagliari e a -5 da un Torino che deve però recuperare ancora due partite di campionato. Il Parma d’altronde ha tutto l’interessa a risucchiare una contendente in più nella lotta per non retrocedere. I Ducali sono scivolati a -6 dal Cagliari dopo gli ultimi risultati, contro l’Inter giovedì scorso hanno lottato strenuamente ma non sono riusciti a fare risultato: al penultimo posto, i gialloblu possono pensare di rilanciarsi in quota salvezza solo espugnando il “Franchi”, altrimenti il finale di campionato rischierebbe di trasformarsi in una mesta marcia di avvicinamento verso la Serie B.

DIRETTA FIORENTINA PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Parma sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PARMA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Parma presso lo stadio Artemio Franchi. I padroni di casa allenati da Cesare Prandelli scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto D’Aversa con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Sepe; Conti, Bruno Alves, Bani, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Fiorentina e Parma, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.95 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.10 volte la posta scommessa.

