DIRETTA FIORENTINA PARMA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Giunti alla diretta Fiorentina Parma, possiamo brevemente studiare l’operato di Cristian Chivu sulla panchina dei ducali: il rumeno, lo ricordiamo, ha preso il posto di Fabio Pecchia, esonerato a metà febbraio dopo la sconfitta casalinga contro la Roma che era la quarta consecutiva, quinta in sei partite e ottava gara consecutiva senza vittorie, l’ultima era maturata contro il Monza il 28 dicembre. In quel momento il Parma era terzultimo in classifica: Chivu non avrebbe potuto sognare esordio migliore, perché è riuscito a battere il bologna già ottimamente lanciato verso il quarto posto e quindi in grande forma. I ducali nelle sei partite allenate dal nuovo tecnico hanno perso solo a Udine; hanno raccolto una sola vittoria, ma quella è stata fondamentale per abbandonare la zona retrocessione e i quattro pareggi consecutivi hanno mosso la classifica.

In totale abbiamo dunque 7 punti in sei gare, in precedenza il Parma ne aveva 20 in 25 partite. Il miglioramento c’è stato, ora andrà in porto anche la salvezza? Al Franchi sarà durissima ma staremo a vedere, intanto leggiamo le formazioni ufficiali perché la diretta Fiorentina Parma prende il via! FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato. M. Keita, Bernabè, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. Allenatore: Cristian Chivu (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FIORENTINA PARMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Fiorentina Parma è su DAZN. Questa piattaforma trasmetterà la partita in esclusiva in formato streaming dall’applicazione e dal sito ufficiali. Chi ne ha la possibilità avrà anche modo di vedere il match in televisione sul canale Zona Dazn 214.

FIORENTINA PARMA, TRA L’EUROPA E LA SALVEZZA

In campo domenica 13 aprile 2025 alle ore 15:00 con la diretta Fiorentina Parma. Presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze i toscani vogliono ritagliarsi un posto nelle Coppe Europee della prossima stagione e per farlo dovranno risalire dall’ottava posizione adesso occupata in classifica con i loro cinquantadue punti. Dopo aver pareggiato contro il Milan nel turno precedente, ora i gigliati devono continuare ad evitare la sconfitta per tenere a bada i rossoneri, alle loro spalle, oltre a rimontare le squadre che si trovano davanti come Roma, Lazio e Juventus così da arrivare almeno a disputare l’Europa League.

La squadra di mister Palladino dovrà dunque ritrovare le energie avendo giocato in settimana contro il Celje, vincendo l’andata in trasferta. Il Parma non ha alcuna intenzione di fare sconti agli avversari, dovendo piuttosto ancora raggiungere i propri obiettivi. I gialloblu sono in sedicesima posizione con ventisette punti e non sono quindi matematicamente certi di rimanere in Serie A anche il prossimo anno. L’Empoli potrebbe provare a scalzare i ducali se questi dovessero perdere le ultime gare che si devono disputare.

FIORENTINA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Fiorentina Parma possiamo evidenziare come mister Palladino debba nuovamente fare a meno di Bove, Gosens e Colpani per puntare quindi sul 3-5-2 con De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi Gudmundsson e Kean dal primo minuto. Senza lo squalificato Almqvist mister Chivu sarà invece orientato verso il 4-3-3 con Suzuki, Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri, Bernabé, Sohm, Keita, Man, Bonny e Ondrejka poichè privo pure di Benedyczak, Cancellieri, Charpentier, Circati, Osorio, Kowalski e Mihaila.

DIRETTA FIORENTINA PARMA, LE QUOTE

Le quote fornite dai bookmakers per la diretta Fiorentina Parma sembrano particolarmente favorevoli ai padroni di casa. Il segno 1 che equivale al successo dei viola è pagato ad esempio da Snai a 1.70 mentre il pareggio, indicato dal segno x, è invece fissato a più del doppio, ovvero a 3.65. Sono ancor di meno infine le speranze di vittoria per i ducali, con il 2 quotato appunto a 4.90, sottolineando come il pronostico non sia affatto a loro favore per questo incontro di campionato.