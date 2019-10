Diretta Fiorentina Pescara Primavera/ Streaming video tv: anticipo, sfida equilibrata

Fiorentina Pescara Primavera, diretta dall’arbitro Francesco Luciani di Roma 1, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Per la precisione si tratta dell’anticipo che aprirà il quadro dei match della giornata, con abruzzesi e toscani che si affronteranno divisi per il momento da 2 soli punti in classifica, 8 per la Fiorentina e 6 per il Pescara. Nell’ultima sfida disputata in casa contro il Chievo i viola hanno ottenuto un pari 1-1, deludente considerando che i veneti sono una delle formazioni di fondo classifica. Il Pescara invece è tornato alla vittoria in maniera brillante, superando con un netto 3-1 una Juventus sempre più in crisi, ma finora in trasferta in campionato ha perso entrambi gli impegni disputati in campionato, sui campi di Lazio ed Atalanta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Pescara Primavera, mercoledì 23 ottobre 2019, sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Fiorentina-Pescara, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 15.00, sfida valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1. La Fiorentina di Bigica giocherà con un 4-2-3-1: Brancolini, E. Pierozzi, Chiti, Dalle Mura, Simonti, Gorgos, Lovisa, Fiorini, Montiel, Kukovic, Koffi. Il Pescara di Nicola Legrottaglie risponderà con un 3-4-1-2 così schierato: Sorrentino; Martella, Celli, Manè; Chiacchia; Tringali, Palmucci, Diambò; Bobic; Masella, Pavone.



