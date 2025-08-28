Conference League, Diretta Fiorentina Polyssia, streaming video tv: l'andata offre a Stefano Pioli una situazione di grande tranquillità (28 agosto 2025)

DIRETTA FIORENTINA POLISSYA (RISULTATO 0-2): RADDOPPIA ANDRYEVSKYI!

Inizia il match tra Fiorentina e Polyssa. Incomprensione tra De Gea e Comuzzo, Nazarenko si inserisce e la sblocca dopo appena due minuti! Raddoppia il Polyssa! Incredibile quello che sta accadendo in questa prima parte di match. Paolo Marì respinge male, al volo Andryievski sigla un gran gol. I viola hanno approcciato il match in maniera troppo distratta. Grande chiusura di Sarapiy su Dzeko. (agg. Umberto Tessier)

Probabili formazioni Fiorentina Polissya/ Quote, primi cambi per Pioli! (Conference League, 28 agosto 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA POLYSSIA, STREAMING VIDEO

Se volete seguire la diretta Fiorentina Polyssia, match valevole per il playoff di Conference League, dovrete necessariamente essere abbonati a Sky Sport, pacchetto Calcio. Per la diretta streaming invece farete riferimento all’applicazione Sky Sport.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, la diretta Fiorentina Polissya sta per cominciare: questa è la quarta volta in cui i viola affrontano il playoff per entrare nella fase finale di Conference League, abbiamo ricordato i rigori contro la Puskas Akademia dello scorso anno e allora adesso torniamo con la mente al 2022, la prima volta in cui la Fiorentina era entrata in questa competizione. La sfida, sempre in andata e ritorno, era contro il Twente: la prima partita si era giocata al Franchi e i viola nel primo tempo l’avevano messa in discesa con Nico Gonzalez e Arthur Cabral, ma poi avevano subito la rete di Vaclav Cerny.

Calciomercato Fiorentina News/ Lindelof e Nicolussi Caviglia gli ultimi colpi per Pioli (26 agosto 2025)

Tutto in discussione insomma per il ritorno di Enschede; qui però la Fiorentina, pur soffrendo, era riuscita a mantenere lo 0-0 e si era così qualificata ai gironi, iniziando di fatto l’avventura in una competizione che non ha più abbandonato fino a oggi. A proposito, è arrivato il momento di leggere le formazioni ufficiali: la diretta Fiorentina Polissya prende il via! FIORENTINA (3-4-3): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodò, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Ndour; Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapiy, Mykhailichenko; Talles Costa, Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Ruslan Rotan (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Cagliari Fiorentina (risultato finale 1-1): Mandragora, poi Luperto! (24 agosto 2025)

FIORENTINA POLYSSIA, SI RIPARTE DAL 3-0 VIOLA

Sulla carta la diretta Polyssia Fiorentina non dovrebbe essere altro che una formalità per i Viola. La gara si disputerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze giovedì 28 agosto 2025 alle ore 20:00 e sarà di fatto la terza gara ufficiale della stagione della Fiorentina.

I toscani partono da un vantaggio di 3-0 maturato alla Futbal Tartan Arena contro gli ucraini: in vantaggio con l’autogol di Kudryk, raddoppio targato Gosens e terza rete siglata da Gudmundsson. Da ricordare il cartellino rosso sul 2-0 per Kean (fallo di reazione).

La Fiorentina arriva a questa partita dopo l’1-1 di Cagliari in campionato, una partita che non ha visto brillare la squadra di Stefano Pioli che però era andata avanti grazie a Mandragora, salvo poi farsi recuperare nel recupero del secondo tempo dal colpo di testa di Luperto.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA POLYSSIA

Il Polyssia giocherà con il modulo 4-3-3. In porta Volynets, difeso dal quartetto Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi e Krushynskyi. A centrocampo spazio a Andryievski, Babenko e Lednev mentre davanti Gutsulyak, Filippov e Nazarenko.

La Fiorentina risponderà con l’assetto tattico 3-4-2-1 con De Gea tra i pali, protetto da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sugli esterni ci saranno Dodo e Gosens mentre in mediana Som e Fagioli. A supportare Dzeko ecco Ndour e Gudmundsson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA POLYSSIA

Quote a senso unico con la vittoria della Fiorentina a 1.20 contro il pareggio a 6 e il successo del Polyssia a 10. ll passaggio del turno degli ucraini è offerto a 101 mentre i Viola non sono nemmeno quotati.