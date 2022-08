Diretta Fiorentina Qatar/ Streaming video tv: un’amichevole… mondiale

DIRETTA FIORENTINA QATAR: ALTRI ESPERIMENTI PER ITALIANO!

Fiorentina Qatar, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 3 agosto 2022, è l’amichevole che si gioca presso lo stadio Untersberg Arena di Grödig, in Austria, sede della seconda parte del ritiro estivo della Fiorentina, i viola di Vincenzo Italiano come da tradizione hanno cominciato a lavorare in Val di Fassa nelle scorse settimane, ora continuano la preparazione estiva lontano da Firenze per avvicinarsi alla stagione che dovrà vedere la conferma della Fiorentina su ottimi livelli, dopo che lo scorso campionato è stato quello della rinascita gigliata.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è andata oltre le previsioni al primo anno con l’allenatore ex Spezia, raggiungendo il settimo posto che vale anche la partecipazione alla Conference League, da non sottovalutare come ha dimostrato la Roma nella scorsa stagione. Naturalmente si avvicina sempre più il momento in cui fare sul serio, contro la Nazionale padrona di casa dei prossimi Mondiali c’è da riscattare la sconfitta di domenica contro il Galatasaray ma soprattutto fare le ultime prove verso un mese di agosto che sarà già molto intenso. Che cosa ci dirà la diretta di Fiorentina Qatar?

DIRETTA FIORENTINA QATAR STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Non si prevede una diretta tv di Fiorentina Qatar, salvo mutamenti di programma in extremis, tuttavia dovrebbe esserci una diretta streaming video per questa partita amichevole su Olybet TV, infotainment partner del club viola. Sito Internet e profili social ufficiali della Fiorentina saranno poi gli altri punti di riferimento fondamentali per avere aggiornamenti sul match Fiorentina Qatar.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA QATAR

Proviamo infine a dire qualcosa in più circa le possibili mosse di mister Vincenzo Italiano per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Fiorentina Qatar. I viola dovrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-3 nel quale in porta potrebbe giocare Gollini, protetto dalla difesa a quattro formata da Dodô, Milenkovic, Igor e Biraghi da destra a sinistra.

Nel terzetto di centrocampo i titolari potrebbero essere Bonaventura, Amrabat e Duncan, infine per quanto riguarda il tridente d’attacco, i viola potrebbero iniziare Fiorentina Qatar con Nico Gonzalez a destra, Jovic centravanti e Ikoné ala sinistra titolari nel proprio reparto offensivo.











