Diretta Fiorentina Reggiana/ Streaming video tv: test amichevole per Iachini

Fiorentina Reggiana, in diretta dallo stadio Artemio Franchi alle ore 18.00 di oggi pomeriggio sabato 12 settembre 2020 (attenzione all’orario d’inizio che è stato anticipato rispetto a quanto era stato inizialmente annunciato), è la partita amichevole che i viola di Beppe Iachini hanno in programma fra poche ora contro la Reggiana, neopromossa in Serie B a conclusione dei playoff di Serie C, terminati nel cuore dell’estate. Arriviamo dunque alla diretta di Fiorentina Reggiana con la certezza che per la Viola sarà un test piuttosto interessante, come è d’altronde normale che sia ad una sola settimana dal via del campionato. La Fiorentina, come tutte le altre formazioni di Serie A, è alle prese con un pre-campionato decisamente anomalo e l’amichevole di oggi assume notevole importanza proprio in quanto “prova generale” in vista delle prime partite ufficiali per Beppe Iachini, il quale comunque può farsi forte dell’esperienza accumulata già nella seconda parte dello scorso campionato alla guida della Fiorentina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FIORENTINA REGGIANA

Salvo variazioni di palinsesto, non sono annunciate una diretta tv né una diretta streaming video per Fiorentina Reggiana, di conseguenza la partita amichevole allo stadio Franchi potrà essere seguita soprattutto grazie agli aggiornamenti che le due società certamente offriranno tramite i siti Internet e i profili ufficiali sui vari social network.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA REGGIANA

In vista della partita amichevole di oggi pomeriggio, accenniamo anche alle probabili formazioni di Fiorentina Reggiana. La base di partenza potrebbero essere le scelte che mister Beppe Iachini aveva fatto in occasione della precedente amichevole della sua Fiorentina, settimana scorsa contro la Lucchese. Per quel derby toscano, l’allenatore delal Viola aveva scelto di partenza il seguente modulo 3-5-2: Terracciano; Caceres, Pezzella, Igor; Lirola, Amrabat, Duncan, Saponara, Venuti; Kouamé, Ribéry. Con un’altra settimana di lavoro nelle gambe – e una in meno all’inizio del campionato – sarà molto interessante valutare le nuove scelte di Iachini, perché cominceranno a darci indicazioni sulle prime gerarchie nella rosa della nuova Fiorentina 2020-2021.

