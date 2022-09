DIRETTA FIORENTINA RFS/ Video streaming tv: la prima in Europa per Vincenzo Italiano

DIRETTA FIORENTINA RFS: GLI ALLENATORI

In attesa della diretta di Fiorentina RFS andiamo ad analizzare i profili dei due allenatori protagonisti. Questa è la seconda stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina dei viola dopo che aveva compiuto una vera impresa portando lo Spezia in Serie A. Tecnico giovane che da calciatore era un centrocampista molto intelligente ha la stoffa per fare presto il salto di qualità. Nel corso del suo percorso di crescita è riuscito a dimostrare di avere un futuro già scritto e che potrà portarlo a togliersi molte soddisfazioni.

Abile a giocare sia con il 4-3-3 che con il 3-5-2 non ha un modulo preferito ma è uno di quelli che sceglie la squadra in vista dell’avversario. Oggi sicuramente giocherà all’attacco. Sulla panchina del RFS vediamo il lettone Viktors Morozs. Nato a Vangazi il 3 luglio del 1980 è stato calciatore importante in grado di guadagnarsi anche la maglia della nazionale. È alla sua terza esperienza da allenatore dopo RTU Riga e BFC Daugavpils.

DIRETTA FIORENTINA RFS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Rfs sarà trasmessa da Sky Sport, Now e Dazn: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Conference League (precisamente su Sky Sport Action, numero 206 e 244 del satellite), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Stesso discorso per quanto concerne le altre due piattaforme.

FIORENTINA RFS: VIOLA FAVORITI!

Diretta Fiorentina Rfs, partita diretta dal ceco Pavel Orel, va in scena alle ore 18.45 di giovedì 8 settembre 2022: allo stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca per la prima giornata del gruppo A di Conference League 2022-2023. Un esordio soft per la formazione allenata da Vincenzo Italiano, netta favorita per il passaggio al turno ad eliminazione diretta. Ricordiamo che a completare il girone sono Hearts e Basaksehir.

Reduce dal passaggio del turno preliminare contro gli olandesi del Twente, la Fiorentina di Italiano ha grandi ambizioni in Europa, pronta a replicare quanto fatto l’anno scorso dalla Roma di Josè Mourinho. I lettoni non rappresentano un avversario granchè temibile, ma guai a sottovalutare il match, come tanti precedenti hanno dimostrato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RFS

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Fiorentina Rfs. Diversi dubbi di formazione per Italiano, intenzionato a continuare il turnover. In campo molte seconde linee, una buona chance per tanti calciatori che puntano a diventare titolari nello scacchiere viola. I gigliati scenderanno in campo con il consueto 4-3-3: Gollini, Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic, Zurkowski, Mandragora, Maleh, Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. Per quanto riguarda l’RFS, mister Morozs sceglierà il 4-2-3-1: Steinbors, Sorokins, Joagodinskis, Lipuscek, Mares, Jatta, Panic, Simkovic, Zjuzins, Santana, Ilic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Rfs parlano molto chiaro: la formazione di Vincenzo Italiano è nettamente favorita per la vittoria finale. Prendiamo come riferimento i numeri offerti dai bookmakers di Eurobet: l’1 è dato a 1,10, il pareggio è dato a 8,75, mentre il 2 paga addirittura 21 volte la posta. Si profila una gara ricca di reti secondo gli analisti: l’Over 2,5 è dato 1,42, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,65. Quote totalmente diverse per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,50 e 1,47.











