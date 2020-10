Diretta/ Fiorentina Roma (campionato Primavera) streaming video e tv

DIRETTA FIORENTINA ROMA: SFIDA EQUILIBRATA

Fiorentina Roma, diretta dal signor Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 13.00. Per i viola il campionato non è iniziato nel migliore dei modi con una sconfitta interna contro il Bologna, ma il riscatto è stato rapido ed è arrivato già nella trasferta di Ascoli. Il gol decisivo di Agostinelli è arrivato al novantesimo minuto ed ha aiutato sicuramente i toscani a sbloccarsi, ma ora sarà necessario confermarsi contro una Roma che, pur traballando in difesa, è riuscita a ottenere bottino pieno nei primi due impegni di campionato. Vittoria 3-2 per i giallorossi sia contro l’Ascoli sia contro il Genoa, la prima in trasferta e la seconda in casa. E’ piaciuto il carattere dei ragazzi di Alberto De Rossi, che sono riusciti a ribaltare situazioni potenzialmente difficili, mentre come detto è da registrare la fase difensiva per poter puntare davvero a lungo termine alle posizioni nobili della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Fiorentina Roma Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

Le probabili formazioni del match del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. 4-3-3 come modulo prescelto dal tecnico Alberto Aquilani per i padroni di casa, con questo undici titolare schierato in campo. Chiorra; Gentile, Ponsi, Dutu, Fiorini, Krastev, Pierozzi, Agostinelli, Monteanu, Di Stefano, Milani. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi schierato con un 4-2-3-1 con questa formazione dal 1′: Mastrantonio; Codou Ndiaye, Tripi, Vicario, Feratovic; Astrologo, Darboe; Podgoreanu, Zalewski, Providence; Tall.

