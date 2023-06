DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA/ Video streaming tv: Viola avanti nei precedenti (3 giugno 2023)

DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA: TESTA A TESTA

Cresce l’attesa per la diretta di Fiorentina Roma Primavera, partita certamente affascinante anche a livello giovanile. I numeri recenti della sfida ci parlano di un leggero vantaggio della Fiorentina, che infatti ha vinto undici volte a fronte di otto successi per la Roma e tre pareggi nelle ultime ventidue partite a livello Primavera tra Fiorentina e Roma.

I giallorossi però in questa stagione hanno vinto la finale di Coppa Italia Primavera proprio contro i viola grazie al successo per 2-1 ai tempi supplementari nella partita disputata il 25 aprile scorso, mentre nella stagione regolare del campionato abbiamo avuto una vittoria per parte, sempre rispettando il fattore campo. La Fiorentina aveva vinto all’andata in Toscana per 2-1 venerdì 6 gennaio 2023, mentre la Roma ha risposto con uno speculare 2-1 casalingo nel match di ritorno, giocato domenica 7 maggio scorso nella Capitale. Questa dunque sarà la quarta partita del 2023 tra Fiorentina e Roma Primavera, la settima nell’ultimo anno e mezzo, mentre per trovare l’ultimo pareggio (1-1) dobbiamo risalire alla partita disputata sabato 10 aprile 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Roma Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato Primavera 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PER LA SEMIFINALE!

Fiorentina Roma Primavera, in diretta sabato 3 giugno 2023 alle ore 16.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per il primo turno dei play off del campionato Primavera 1. Squadre in campo per la semifinale Primavera, il Sassuolo ha già raggiunto il Lecce tra le prime quattro pareggiando contro la Juventus e sfruttando il miglior piazzamento nella regular season, ora tocca a toscani e capitolini giocarsi la prossima sfida col Torino.

Fiorentina-Roma sarà anche la rivincita della finale di Coppa Italia vinta dai giallorossi, la Roma però ha chiuso in calando la regular season, accedendo ai play off solo grazie al miglior piazzamento a pari punti con l’Inter. La Fiorentina invece ha perso all’ultimo secondo l’accesso diretto alla semifinale, battendo la Juventus nell’ultimo incontro ma ricevendo al 96′ la notizia della vittoria in rimonta del Torino contro l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori, D’Alessio, Pisilli, Cherubini; Pagano, Cassano; Padula. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Toci.

FIORENTINA ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per i play off del campionato Primavera 1. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











