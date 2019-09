Diretta Fiorentina Roma Primavera/ Streaming video e tv: big match nella 3^ giornata

Fiorentina Roma Primavera, sabato 28 settembre 2019 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Match molto interessante con viola e giallorossi che sono stati protagonisti della medesima partenza in questo avvio di torneo. Vittoria all’esordio infatti per entrambe le compagini, curiosamente con lo stesso punteggio in goleada, un singolare 6-3 ottenuto per le due squadre tra le mura amiche. La Fiorentina è infatti partita battendo il Bologna, mentre la Roma ha piegato il Chievo. E’ arrivata però una sconfitta in trasferta per entrambe le formazioni alla seconda giornata. I viola sono stati costretti a uscire sconfitti di misura, 1-0, dal campo dell’Inter, mentre la Roma ha perso una rocambolesca sfida in casa del Torino. Una sconfitta beffarda visto che una doppietta del gioiellino Riccardi aveva portato la Roma sullo 0-2 a fine primo tempo, ma nella ripresa è arrivata la grande risposta dei granata che con una doppietta di Rauti e il gol decisivo di Michelotti si sono portati sul 3-2 e hanno ribaltato il risultato, prendendosi i tre punti e costringendo la squadra di Alberto De Rossi alla prima sconfitta stagionale.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Roma Primavera, sabato 28 settembre 2019 alle ore 17.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Fiorentina Roma Primavera, sabato 28 settembre 2019 alle ore 17.00, sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1. 4-2-3-1 per la Fiorentina di Emiliano Bigica schierato con: Brancolini; Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Simonti; Fiorini, Hanuljak; Montiel, Duncan, Koffi; Pedro. 4-3-3 per la Roma allenata da Alberto De Rossi schierata con: Cardinali; Parodi, Calafiori, Plesnierowicz, Trsciani; Darboe, Besuijen, Bove; Estrella Galeazzi, Riccardi, Providence.



