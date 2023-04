DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA/ Video streaming tv: l’albo d’oro di Coppa Italia

DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA: L’ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta di Fiorentina Roma Primavera, adesso è giunto il momento di dare uno sguardo all’albo d’oro della Coppa Italia Primavera, che vede fra le principali protagoniste proprio queste due società. Per la Fiorentina infatti ci sono in bacheca ben sette successi nella Coppa Italia di categoria, conquistati dalla Primavera gigliata nelle edizioni 1979-1980, 1995-1996, 2010-2011, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022. Spicca allora un dato clamoroso: la Fiorentina ha vinto le ultime quattro Coppe Italia Primavera consecutive, come nessun altro è mai riuscito a fare.

Oggi potrebbe prolungare ulteriormente la striscia e raggiungere il Torino a quota otto vittorie complessive, al primo posto nell’albo d’oro. La Roma ha fatto comunque molto bene nel torneo e infatti risponde con cinque Coppe Italia Primavera in bacheca, vinte nelle edizioni 1973-1974, 1974-1975, 1993-1994, 2011-2012 e 2016-2017, per i giallorossi il sesto successo significherebbe l’aggancio all’Inter al terzo posto nell’albo d’oro, alle spalle appunto di Torino e naturalmente Fiorentina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Fiorentina Roma Primavera sarà trasmessa in chiaro per tutti naturalmente su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, che ormai è da anni la casa del calcio giovanile e quindi non può perdersi l’appuntamento con la finale di Coppa Italia. Di conseguenza, avremo anche la diretta streaming video di Fiorentina Roma Primavera, che sarà garantita sempre da Sportitalia tramite il sito Internet oppure l’applicazione.

FIORENTINA ROMA PRIMAVERA: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Fiorentina Roma Primavera, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, si gioca alle ore 20.30 di stasera, martedì 25 aprile, un giorno festivo che sarà impreziosito dalla finale di Coppa Italia Primavera 2022-2023, che vedrà affrontarsi due formazioni che da sempre sono tra le migliori a livello giovanile. Un grande classico dunque, con la storia che renderà ancora più affascinante la diretta di Fiorentina Roma Primavera, le quali in semifinale hanno eliminato rispettivamente il Genoa e l’Inter per arrivare a contendersi un obiettivo così prestigioso come la Coppa Italia di categoria.

Allargando lo sguardo al campionato, si ha la conferma del fatto che Fiorentina Roma Primavera sarà una eccellente finale di Coppa Italia, perché i viola sono secondi con 51 punti in classifica dopo il successo di venerdì a Cesena, la Roma invece è poco più dietro, quarta a quota 48 dopo il pareggio nel derby contro il Frosinone. Il trend recente potrebbe indicarci che siano più in forma i viola, perché negli ultimi mesi la Roma non si è mai ripetuta sugli straordinari livelli della prima parte della stagione, ma naturalmente in una partita secca tutto è possibile: che cosa succederà nella diretta di Fiorentina Roma Primavera, grande finale di Coppa Italia?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Fiorentina Roma Primavera. Alberto Aquilani, per il quale questa partita sarà ancora più speciale, potrebbe proporre un modulo 3-5-2 con Lucchesi, Comuzzo e Krastev nella difesa a tre della Fiorentina davanti al portiere Martinelli; ecco poi una folta linea a cinque nel centrocampo viola, con Kayode, Berti, Harder, Amatucci e Favasuli da destra a sinistra; infine, ecco Distefano e Soci, che dovrebbero essere i due titolari in attacco per la finale di Coppa Italia Primavera.

La risposta della Roma Primavera allenata da Federico Guidi dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1, nel quale proviamo ad ipotizzare i seguenti undici calciatori titolari: in porta Baldi, protetto dalla retroguardia a tre composta da Faticanti, Chesti e Keramitsis; a centrocampo ecco Missori a destra, i due mediani Vetkal e Pisilli, infine Cherubini esterno sinistro; quanto all’attacco della Roma Primavera, ecco Cassano e Pagano sulla trequarti, a sostegno del centravanti Misitano.











