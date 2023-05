DIRETTA FIORENTINA ROMA/ Video streaming tv: all’andata fu vittoria giallorossa (27 maggio 2023)

DIRETTA FIORENTINA ROMA: I TESTA A TESTA

La bellissima diretta di Fiorentina Roma sarà scontro tra finaliste europee, con la Roma impegnata a Budapest contro il Siviglia il 31 maggio prossimo a Budapest e i viola 7 giorni dopo a Praga per l’atto finale di Conference League contro il West Ham. Vicini a un’affermazione storica in Europa, i giallorossi in campionato hanno frenato bruscamente, restando a secco di vittorie nelle ultime 7 partite disputate. Buon momento invece per la Fiorentina che ha ritrovato la vittoria contro l’Udinese per poi pareggiare sul campo del Torino.

All’andata, il 15 gennaio scorso, Roma vincente 2-0 sui Viola, va comunque ricordato che lo scontro tra i toscani e i capitolini è una delle superclassiche della Serie A. Le due squadre si sono affrontate già 192 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio: 58 vittorie della Fiorentina, 66 pareggi e 68 vittorie per la Roma, che comanda nel bilancio generale soprattutto grazie alle affermazioni tra le mura amiche, mentre a Firenze sono stati i Viola a prevalere più spesso. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FIORENTINA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Roma dovrebbe essere disponibile su Zona DAZN: il canale è al numero 214 del decoder di Sky, e sarà accessibile ai clienti di questa emittente che abbiano sottoscritto un abbonamento anche con la piattaforma che ha i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A. L’alternativa, per i soli abbonati DAZN, resta ovviamente quella della visione in diretta streaming video: in questo caso vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv con connessione a internet.

FIORENTINA ROMA: ASPETTANDO LE FINALI!

Fiorentina Roma sarà in diretta dallo stadio Artemio Franchi, alle ore 18:00 di sabato 27 maggio: si gioca per la 37^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Penultimo turno, e partita molto particolare: si affrontano infatti due delle tre squadre che giocheranno le finali delle coppe europee. La testa sarà dunque, rispettivamente, a Praga e Budapest: per la Fiorentina la finale di Conference League maturata all’ultimo secondo può significare il ritorno in Europa League in una stagione già molto positiva se parliamo di campionato e Coppa Italia, sarebbe dunque lo step ulteriore per Vincenzo Italiano.

La Roma può vincere il secondo trofeo internazionale consecutivo, alzando l’asticella: in Serie A inseguire il quarto posto è complicato (non impossibile), ma battere il Siviglia significherebbe comunque arrivare in Champions League, al netto del trofeo prestigioso messo in bacheca. Su queste premesse si gioca dunque la diretta di Fiorentina Roma: vedremo cosa ne verrà fuori, nel frattempo noi possiamo valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori in un tardo pomeriggio che comunque rimane particolarmente interessante, e dunque andiamo a studiare insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

In vista della diretta Fiorentina Roma tracciare le formazioni è tutt’altro che semplice: potrebbe esserci ampio turnover o magari no, perché comunque le finali vanno preparate. Ipotizziamo il 4-3-3 di Italiano: in porta Cerofolini, in difesa spazio per Venuti e Terzic sulle corsie laterali e poi per Luca Ranieri che affiancherebbe uno tra Martinez Quarta e Milenkovic. A centrocampo, possono giocare Castrovilli e Duncan come mezzali, ma occhio ad Alessandro Bianco e comunque Bonaventura e Barak; Mandragora in cabina di regia, davanti Luka Jovic possibile titolare come centravanti con Riccardo Sottil e Saponara a stazionare sugli esterni.

Nella Roma si rivedono i titolari: in porta comunque giocherebbe Svilar, con Gianluca Mancini e Ibañez a fare compagnia a Smalling in difesa. Cristante-Matic la possibile coppia in mediana, a correre sulle fasce due tra Zalewski (a destra o a sinistra), Zeki Celik e El Shaarawy. Solbakken prenota la maglia sulla trequarti, con Lorenzo Pellegrini o Wijnaldum: per Dybala è previsto uno spezzone nel secondo tempo, per non rischiarlo ma anche per fargli riprendere il ritmo partita in vista della finale di Europa League. Infine, il centravanti della Roma uscirà dal ballottaggio tra Abraham e Belotti, con l’inglese che dà la sensazione di partire favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Fiorentina Roma, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,40 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,95 volte la vostra giocata.











