Diretta Fiorentina Roma/ Streaming video tv: conta solo vincere (Serie A)

Fiorentina Roma, diretta dall’arbitro Daniele Orsato, è una delle partite di cartello della diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2019-2020, in programma alle ore 20.45 di venerdì 20 dicembre presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Un confronto al quale le due compagini giungono con situazioni di classifica decisamente opposte, ma con motivazioni oggettivamente identiche: entrambe necessitano di una vittoria, il pareggio è un’opzione non contemplata. Soprattutto, verrebbe da aggiungere, in casa Fiorentina, dove l’1-1 casalingo siglato in extremis da Vlahovic contro l’Inter di Antonio Conte ha restituito indubbiamente morale alla squadra allenata da Vincenzo Montella, ma non può certo supplire alla grave crisi di risultati che l’hanno preceduto. La Viola attualmente si trova in tredicesima posizione a quota 17 punti, con un margine risicatissimo sul terz’ultimo posto (+4); d’altro canto, il successo manca dalla trasferta di Reggio Emilia del 30 ottobre scorso, mentre di fronte al pubblico amico Chiesa e compagni non esultano dal 6 ottobre (1-0 all’Udinese). Per quanto concerne invece la Roma, il recente periodo è stato foriero di soddisfazioni, sia in ambito nazionale (quarto posto in solitaria a 7 punti dalla vetta) che in ambito continentale (qualificazione ai sedicesimi di Europa League, dove i giallorossi se la vedranno con i belgi del Gent, già affrontati con successo nel terzo turno preliminare dell’edizione 2009/2010 della competizione). Grande merito va riconosciuto al tecnico Paulo Fonseca, che ha saputo trarre il meglio dagli uomini a propria disposizione, nonostante l’epidemia di infortuni che ha progressivamente falcidiato la rosa.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA FIORENTINA ROMA

Per seguire in diretta Fiorentina Roma venerdì 20 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali televisivi in chiaro. La diretta tv della partita sarà garantita da Sky, come del resto accade di consueto per 7 delle 10 gare che compongono ciascun turno di Serie A. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sul proprio televisore o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video di Fiorentina Roma attraverso l’applicazione Sky Go, fruibile attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Fiorentina Roma, match clou della diciassettesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le festività natalizie. I padroni di casa dovrebbero adottare il 3-5-2, schierando Dragowski fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il terzetto difensivo formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres. In mediana, nel ruolo di playmaker agirà Badelj (favorito su Benassi), affiancato dai suoi “scudieri” Pulgar e Castrovilli, pronti a garantire fisicità e qualità nella tonnara di mezzo. Più larghi, sulle corsie laterali, troveranno collocazione Lirola e Dalbert. Variazione nel tandem offensivo, dove non dovrebbe farcela Chiesa: ad affiancare Vlahovic, dunque, sarà Boateng. La Roma, invece, dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con il confermatissimo Pau Lopez in porta, Cetin e Mancini al centro della retroguardia e Spinazzola e Kolarov nel ruolo di terzini. A fare da frangiflutti saranno Diawara e Veretout (grande ex della partita), che copriranno le spalle al trio di trequartisti composto da Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Perotti. In attacco, unica punta il bosniaco Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico leggermente favorevole alla Roma, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 2 è quotato a 2,45, mentre il segno 1 a 2,80. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari rappresenta tuttavia l’opzione più remunerativa: paga, infatti, 3,50 volte l’importo scommesso. Non v’è grande discrepanza, infine, nel confronto tra Under e Over 2.5: le rispettive quote sono pari a 2,00 e 1,75.



