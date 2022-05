DIRETTA/ Fiorentina Roma video streaming tv: ci sono 165 incroci soltanto in Serie A

DIRETTA FIORENTINA ROMA: I TESTA A TESTA

Lunga e affascinante è la storia che ci accompagna verso la diretta di Fiorentina Roma, partita che nel solo campionato di Serie A vanta la bellezza di 165 precedenti, con un bilancio di 60 pareggi, 57 vittorie per la Roma e 48 successi per la Fiorentina. Naturalmente le proporzioni cambiano se si prendono in considerazione solamente gli 82 precedenti in casa della Fiorentina in Serie A, con 33 vittorie casalinghe per i gigliati, 32 pareggi e appena 17 vittorie esterne per la Roma in riva all’Arno.

Da osservare che la Roma ha aperta una striscia di cinque vittorie consecutive contro la Fiorentina, compreso naturalmente il 3-1 all’Olimpico nella prima giornata di questo campionato, domenica 22 agosto scorso. La Fiorentina invece non vince contro i giallorossi da mercoledì 30 gennaio 2019, anche se quello fu il giorno del memorabile 7-1 viola al Franchi nei quarti di finale della Coppa Italia edizione 2018-2019. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Fiorentina e Rona, importantissima per la lotta all’Europa? La diretta Fiorentina Roma si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato, posticipo del lunedì, si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

FIORENTINA ROMA: SPAREGGIO PER L’EUROPA LEAGUE!

Fiorentina Roma, in diretta lunedì 9 maggio 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Sfida decisiva per l’Europa, le vittorie di Lazio e Atalanta in questo turno di campionato chiamano viola e giallorossi a un risultato positivo per centrare uno dei posti disponibili per Europa League e Conference League. La Roma è fresca del raggiungimento della finale in questa ultima competizione, con i giallorossi che dovranno ora cercare di riprendersi il quinto posto.

La Fiorentina però è reduce da tre sconfitte consecutive, particolarmente sfortunata quella in casa del Milan capolista ma ora i viola devono ripartire per evitare la beffa di un ottavo posto che escluderebbe dall’Europa la formazione allenata da italiano, nonostante una stagione giocata ad alti livelli. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo lo scontro vinto per 3-1 dalla Roma alla prima giornata di questo campionato, disputata il 22 agosto 2021.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Roma, match che andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Vina; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











