DIRETTA/ Fiorentina Roma video streaming tv: meglio i giallorossi negli ultimi episodi (10 marzo 2024)

DIRETTA FIORENTINA ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina Roma ci consente di parlare di parecchi precedenti: resta certamente indimenticabile il 7-1 che la Fiorentina aveva rifilato alla Roma nei quarti di Coppa Italia del 2018-2019, ma poi i viola hanno vinto altre volte all’Artemio Franchi e la più recente è quella dello scorso campionato, penultima giornata e successo in rimonta perché, dopo il gol di Stephan El Shaarawy al minuto 11, tra 85’ e 88’ la Fiorentina di Vincenzo Italiano aveva operato un bellissimo ribaltone con il destro di Luka Jovic e il sinistro di Jonathan Ikoné.

In generale comunque nelle ultime uscite la Roma ha fatto meglio: c’è anche una serie di cinque vittorie tra il dicembre 2019 e l’agosto 2021. In questa serie troviamo anche l’ultimo successo esterno, nel marzo 2021, ma i tifosi ricordano soprattutto il primo perché era finita 4-1, a segno Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo con la Fiorentina che era riuscita solo ad accorciare temporaneamente le distanze con Milan Badelj. Sulla panchina viola sedeva il grande ex Vincenzo Montella, l’allenatore della Roma era invece Paulo Fonseca. (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA ROMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Fiorentina Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Fiorentina Roma sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

FIORENTINA ROMA, TANTA ATTESA AL FRANCHI

La diretta Fiorentina Roma , in programma domenica 10 marzo alle ore 20:45, racconta della 28esima giornata di Serie A. I viola sono reduci dal pirotecnico 4-3 contro il Maccabi Haifa in Conference League. In campionato, nell’ultimo turno disputato, era arrivato uno 0-0 contro il Torino ovvero il terzo risultato utile di fila.

La Roma, da quando è arrivato De Rossi sulla panchina, sembra non conoscere più la parola “stop”. Il 4-0 inflitto al Brighton è stato un manifesto del calcio che vuole vedere il tecnico giallorosso, abile anche in campionato a ritagliarsi risultati importanti come le vittorie recenti contro Torino e Monza.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Roma vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Terracciano, difesa a quattro con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. In mediana Arthur e Duncan con Nico Gonzalez, Bonaventura e Sottil dietro a Belotti.

La Roma replica con il modulo 4-3-3. Tra i pali Svilar, pacchetto arretrato composto da Celik, Mancini, Ndicka e Angelino. A centrocampo giocheranno Cristante, Paredes e Pellegrini. Infne, il tridente offensivo sarà Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

FIORENTINA ROMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Roma favorita la squadra di casa a 2.55. Secondo bet365, la X vale 3.30 mentre il 2 fisso è a 2.75.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.07 contro l’1.83 dell’Under. Differenza simile anche tra Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 1.95.











