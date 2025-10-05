Diretta Fiorentina Roma streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA FIORENTINA ROMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Manca pochissimo al fischio di inizio della diretta di Fiorentina Roma, una delle partite più importanti di questa stagione per la Viola se vuole invertire la rotta. Ci riuscirà? Scopriamolo! La Fiorentina mantiene il suo stile propositivo: possesso al 58%, precisione all’85%, xG medio di 1.55 e 15 tiri a partita. I viola però concedono parecchio in transizione, con 11 conclusioni subite in media, e soffrono sulle palle alte. La Roma si affida a un gioco più diretto: possesso al 49%, precisione all’80%, xG di 1.30 e 13 tiri di media, ma con percentuale di realizzazione più alta (16%).

Difensivamente i giallorossi sono più concreti: solo 9 tiri concessi, ma anche 3.1 gialli a gara per la grande intensità messa in campo. Sfida che promette equilibrio, con la Fiorentina più manovriera e la Roma pronta a colpire negli spazi. Ora via al commento live della diretta di Fiorentina Roma, il fischio di inizio è alle porte e adesso vedremo un po’ il calcio giocato se sarà d’accordo con quanto detto. Si parte! FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Stefano Pioli ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, G. Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Manu Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini (agg. Gianmarco Mannara)

FIORENTINA ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

L’appuntamento con la diretta Fiorentina Roma in tv sarà in esclusiva sulla piattaforma Dazn, quindi in diretta streaming video o con le varie opportunità per seguire le partite del campionato di Serie A.

FIORENTINA ROMA: UNA CLASSICA CON UMORI DIVERSI

Sfida fra le più ricche di storia nel campionato di Serie A, ci attende la diretta Fiorentina Roma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 ottobre 2025, come uno degli appuntamenti di spicco nella sesta giornata, naturalmente dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove i padroni di casa hanno bisogno di andare a caccia di un bel risultato.

Finora infatti il campionato della Fiorentina è stato piuttosto modesto, mancano ancora le vittorie e il pareggio nel derby contro il Pisa di settimana scorsa ha cambiato ben poco la situazione. Siamo decisamente sotto le aspettative e allora bisognerebbe cercare di cambiare marcia già prima della sosta.

Entrambe le squadre hanno giocato giovedì sera, la stanchezza quindi dovrebbe incidere più o meno alla pari, ma di certo la Roma arriva a Firenze con molte più certezze, scaturite da un inizio di campionato molto buono, con quattro vittorie in cinque giornate, l’ultima contro il Verona, e una difesa finora tra le migliori d’Europa.

Naturalmente il cammino sarà ancora lunghissimo, però la Magica va a caccia di conferme per capire fino a che punto si potranno spingere le ambizioni stagionali dei giallorossi. Per la Viola però un altro stop potrebbe fare malissimo, attenzione quindi al delicato verdetto che uscirà dalla diretta Fiorentina Roma…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

Le recenti fatiche di Coppa sono il tratto comune nelle probabili formazioni per la diretta Fiorentina Roma. Stefano Pioli dovrebbe comunque scegliere il 3-5-2 nel quale indichiamo Pongracic, Marì (oppure Comuzzo) e Ranieri nella difesa a tre davanti a De Gea; gli esterni Dodò e Gosens contorneranno una mediana che potrebbe essere molto italiana con Nicolussi Caviglia affiancato da Mandragora e Fazzini, infine in attacco Gudmundsson e Piccoli si giocano il posto al fianco di Kean.

La risposta di Gian Piero Gasperini vede almeno tre ballottaggi nel 3-4-2-1 della Roma. Hermoso, Mancini e N’Dicka davanti al portiere Svilar; Cristante e Konè nel cuore della mediana giallorossa, con Angelino a sinistra e il dubbio invece tra Wesley e Celik a destra. Più incerta la situazione davanti, dove la certezza dovrebbe essere Soulè, mentre Pellegrini se la gioca con El Shaarawy e la maglia da centravanti è contesa fra Dovbyk e Ferguson.

PRONOSTICO E QUOTE

Quanto detto in precedenza spiega perché nel pronostico sulla diretta Fiorentina Roma in base alle quote Snai siano favoriti gli ospiti giallorossi. Il segno 2 è infatti proposto a 2,40, mentre si toccherebbe quota 3,00 con la vittoria della Fiorentina e un pareggio ripagherebbe 3,25 volte chi avrà creduto nel segno X.