Diretta/ Fiorentina Roma streaming video tv. Viola per la conferma (Coppa Primavera)

DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA: DE ROSSI IN DIFFICOLTÀ…

Fiorentina Roma, in diretta mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 16.30 presso lo stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valida per la semifinale di Coppa Italia Primavera. I Viola sono campioni in carica della competizione dopo la finale vinta nella scorsa stagione contro la Lazio e ora rilanciano sfidando l’attuale capolista del campionato Primavera. In campionato la Fiorentina ha pareggiato 1-1 contro l’Empoli, proprio la squadra contro la quale ha vinto la Supercoppa Primavera.

DIRETTA/ Fiorentina Empoli (risultato finale 1-0): decide Gonzalez, espulso Luperto

La Roma cerca un cambio di passo dopo un rilassamento forse fisiologico e tante settimane in fuga in testa alla classifica, con i giallorossi che hanno subito una pesante sconfitta a Bologna incassando un tris. Il 5 febbraio scorso la Fiorentina ha già ospitato la Roma in campionato imponendosi con il punteggio di 2-1, con gol decisivi per i viola messi a segno da Toci e Agostinelli.

DIRETTA/ Fiorentina Empoli Primavera (risultato finale 1-1): gol di Corradini e Rossi

DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Roma Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato e anche della Coppa Italia Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Servalli; Kuqi, Colazzilli, Postiglione, Scipione; Madonna, Scipioni, Mehic; Stampella, Salvatore, Mehic. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti, Cassano, Satriano.

Fiorentina, ecco il nuovo logo/ Foto, “Impronta moderna ma rispettando la tradizione”

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA