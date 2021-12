DIRETTA FIORENTINA SALERNITANA/ Video streaming tv: precedenti a senso unico

DIRETTA FIORENTINA SALERNITANA: TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Fiorentina Salernitana all’Artemio Franchi sono decisamente negativi per gli amaranto che hanno sempre perso tra il 1939 e il 2004. Il primissimo incontro ci porta indietro al 1939 quando la squadra toscana si impose col risultato di 2-0 con reti di Menti e Grolli. Si ritrovarono contro nel 1945/46 con i viola in grado di vincere 4-0 grazie a una tripletta di Gritti e il gol di Gei. Si passa poi alla stagione 1998/99 con la viola che si impose col risultato di 4-0, mattatori furono Edmundo e Batistuta entrambi a segno due volte.

DIRETTA/ Empoli Fiorentina Primavera (risultato finale 6-7 dcr): Supercoppa ai viola!

Nel settembre del 2000 le due squadre si trovarono di fronte poi in Coppa Italia, dopo il 5-0 viola all’Arechi la squadra toscana non ebbe pietà e vinse anche al ritorno per 3-1. La viola andò in gol con Mijatovic, Vanoli e Chiesa subendo una rete da Guidoni. L’ultimo precedente a Firenze è un 1-0 della stagione 2003/04 quando le due squadre militavano in Serie B. In quel caso la gara fu decisa da un gol al minuto 39 di Christian Riganò. (Matteo Fantozzi)

Video/ Bologna Fiorentina (2-3) gol e highlights: rete numero tredici per Vlahovic

FIORENTINA SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Fiorentina Salernitana di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

FIORENTINA SALERNITANA: GIGLIATI LANCIATI

Fiorentina Salernitana sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini della sezione AIA di Genova. La partita in programma sabato 11 dicembre alle ore 15:00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà valida per la diciassettesima giornata di Serie A. La Fiorentina è reduce dal successo esterno per 2-3 conseguito in casa del Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano è in ottima forma, infatti la viola ha collezionato tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato. I gigliati sono in piena lotta per un posto nelle competizioni europee, occupando la sesta posizione di classifica con 27 punti, la quale garantisce l’accesso alla prossima Conference League.

Diretta/ Bologna Fiorentina (risultato finale 2-3) streaming: la chiude Vlahovic

Nell’ultima giornata, la Salernitana è uscita sconfitta dal terreno di gioco di San Siro, perdendo 2-0 contro il Milan. La squadra di Stefano Colantuono è in piena crisi, con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite di campionato. I granata occupano infatti l’ultimo posto in classifica con 8 punti, distanti quattro lunghezze dalla zona salvezza. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 2004, nel campionato di Serie B. In quell’occasione, la Fiorentina si impose sulla Salernitana con il punteggio di 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA SALERNITANA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Fiorentina Salernitana di Serie A, gara valevole per la 17^ giornata del massimo campionato italiano. Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, dovrebbe confermare gran parte della formazione vincente contro il Bologna. In attacco quindi Vlahovic, affiancato da Nico Gonzalez e Saponara. Questa la probabile formazione titolare della Fiorentina, schierata con il modulo 4-3-3: Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

In casa Salernitana, il tecnico Stefano Colantuono, potrà fare affidamento sull’esperienza di Ribery. Il francese ha recuperato totalmente dall’infortunio, ed è pronto a tornare in campo dal primo minuto. I granata dovrebbero scendere in campo disposti con il modulo 3-5-2 e con i seguenti undici uomini: Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Schiavone, Ranieri; Ribery, Simy.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Fiorentina Salernitana di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. I favori dei pronostici sono per la squadra di casa, infatti l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 1, ha una quota di 1.30. Sembra difficile che la gara si concluda con un pareggio, il quale associato al segno X, viene proposto a 5.50. Il risultato più difficile sembra essere la vittoria esterna della Salernitana, infatti l’eventuale vittoria granata, associata al segno 2, ha una quota di 9.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA