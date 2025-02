DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA, SFIDA DI PRESTIGIO

La diretta Fiorentina Sampdoria andrà in onda sabato 1 febbraio alle ore 15 e sarà valevole per la ventitreesima giornata del campionato Primavera. I viola, secondi in classifica con 44 punti, inseguono la Roma capolista distante appena due lunghezze e puntano a mantenere viva la lotta per il titolo. Con la miglior difesa del campionato, avendo subito solo 28 gol, la Fiorentina si conferma una delle formazioni più solide, ma il rendimento casalingo non è all’altezza della posizione in classifica: solo 17 punti raccolti in 10 partite. La squadra viola, tuttavia, è in un ottimo momento di forma, imbattuta da cinque giornate e reduce da quattro vittorie consecutive, e cercherà di proseguire la striscia positiva.

La Sampdoria, penultima con 16 punti, è in piena lotta per la salvezza e sta vivendo un momento incoraggiante. I blucerchiati hanno ottenuto risultati importanti contro dirette concorrenti, vincendo contro l’Udinese e la Juventus e pareggiando contro il Verona. La sfida dell’andata aveva visto la Fiorentina imporsi per 4-2 in un match spettacolare, e la Samp cercherà di vendicare quella sconfitta per guadagnare punti preziosi in chiave salvezza.

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA, INFO STREAMING VIDEO TV: INFO SU COME VEDERLA?

La diretta Fiorentina Sampdoria del campionato Primavera andrà in onda sabato 1 febbraio alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia e, volendo, anche in diretta streaming video su PC, telefono e tablet tramite il sito di Sportitalia.

FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA, CHI SCENDE IN CAMPO?

Ecco le probabili formazioni per la diretta Fiorentina Sampdoria. La Fiorentina scenderà in campo con un 4-3-3. Vannucchi sarà tra i pali, protetto da Trapani, Baroncelli, Romani e Scuderi. Ievoli, Deli e Harder formeranno il centrocampo, mentre Mazzeo, Tarantino e Kouadio guideranno l’attacco.

La Sampdoria di Lupi risponderà con un 3-5-2: Ceppi difenderà la porta, con Malanca, Diop e Paganotti a comporre il trio difensivo. Papasergio e Sa Gomes occuperanno le corsie laterali, mentre Casalino, Patrignano e Rossello agiranno in mediana. Bacic e Ntanda saranno i riferimenti offensivi.

QUOTE FIORENTINA SAMPDORIA, IL PRONOSTICO

Infine il consueto sguardo alle quote Snai per la diretta Fiorentina Sampdoria del campionato Primavera: i viola sono nettamente favoriti, come indica bene la quotazione di 1,47 per il segno 1. Molto vicini fra loro sono invece il pareggio (segno X a 4,50) e la vittoria esterna della Sampdoria, con il 2 a 4,75.