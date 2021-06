Diretta/ Fiorentina Sampdoria (Primavera) streaming video tv: per il primato

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA PRIMAVERA: SFIDA DI ALTA CLASSIFICA

Fiorentina Sampdoria, in diretta sabato 12 giugno 2021 alle ore 15.00 presso lo Stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Sfida decisiva per il primato per la Sampdoria che al momento divide il primo posto in classifica con l’Inter, con 2 punti di vantaggio sulla Juventus e 4 sulla Roma. Chiudere al primo posto, al di là di come finirebbe la corsa Scudetto nei play off, sarebbe straordinario per i blucerchiati, in una stagione vissuta in crescendo.

Le motivazioni di classifica sembrano pendere pesantemente dalla parte dei genovesi visto che la Fiorentina, con 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto, sembra ormai certa della salvezza considerando che dopo la riforma decisa per il campionato la quartultima avrà la salvezza diretta. I viola puntano a chiudere la stagione con la salvezza, orgogliosi della conquista della Coppa Italia pur avendo sofferto non poco in alcuni tratti del campionato.

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sampdoria Primavera sarà come di consueto trasmessa da Sportitalia, casa del campionato Primavera 1, per l’esattezza sul canale SI SoloCalcio, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile a tutti tramite la app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Sampdoria Primavera presso lo stadio Gino Bozzi. I padroni di casa allenati da Alberto Aquilani scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Corradini, Bianco, Milani, Neri; Munteanu, Spalluto. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Felice Tufano con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Saio; Napoli, Angileri, Aquino; Ercolano, Brentan, Gerard Yepes, Trimboli, Giordano; Di Stefano, Prelec.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Fiorentina e Sampdoria Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 4.50 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.55 volte rispetto a quanto messo sul piatto.





