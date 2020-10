Diretta/ Fiorentina Sampdoria (Serie A): streaming video tv, dopo la beffa…

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA: RANIERI A CACCIA DI PUNTI!

Fiorentina Sampdoria si disputerà alle 20.45 di venerdì 2 ottobre e sarà l’anticipo che aprirà la terza giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da una beffa, una seconda giornata che ha fatto accarezzare speranze di successo ai due allenatori e che invece ha fatto terminare i rispettivi impegni con l’amaro in bocca. La Fiorentina, trascinata da un Ribery in stato di grazie, ha sfiorato il colpaccio a San Siro ma nei minuti finali si è ritrovata dal 2-3 al 4-3 che ha lasciato addirittura a bocca asciutta la squadra di Iachini, che può rammaricarsi anche di diverse occasioni da gol sprecate. La Sampdoria dopo essere stata avanti 2-0 in casa contro il Benevento si è fatta invece clamorosamente rimontare, i sanniti sono passati a Marassi vincendo 2-3 e dopo il ko di Torino contro la Juventus per i blucerchiati si è aperta già la prima crisi stagionale. Chi dovesse perdere anche questo scontro a Firenze si troverebbe in una situazione già scomodissima dopo tre soli turni di campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA

La diretta tv di Fiorentina Sampdoria viene affidata alla televisione satellitare: esclusiva degli abbonati, potrà essere seguita su Sky Sport Serie A e dunque accedendo al canale 202 del decoder. I clienti Sky avranno come di consueto la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per avere le immagini in diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi e basterà armarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

Le probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria, sfida in programma allo stadio Artemio Franchi e valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina sarà schierata dal tecnico Giuseppe Iachini con un 3-5-2: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. 4-4-2 per la Sampdoria di Claudio Ranieri con questo undici titolare schierato dal 1′: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i padroni di casa a essere favoriti nel pronostico su Fiorentina Sampdoria, come ci dicono anche le quote fornite dall’agenzia Snai: 1,72 è il valore posto sul segno 1 che identifica la vittoria viola, mentre il segno sul quale puntare per il successo dei liguri vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte l’importo investito con questo bookmaker.



