DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA: PER LA RIVINCITA VIOLA!

Grande appuntamento quello che con la diretta Fiorentina Sassuolo Primavera ci attende alle ore 11:00 di domenica 23 febbraio nella 27^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: la partita è il rematch della Supercoppa che in questa stagione è stata vinta dai neroverdi, ma è anche una sfida tra due squadre che sono rispettivamente prima e quarta in classifica, i viola dunque possono togliere lo scudetto dalle maglie del Sassuolo e intanto nel turno infrasettimanale hanno raccolto una vittoria importante in casa dell’Atalanta, anche in rimonta, per confermarsi in vetta davanti alla Roma.

Il Sassuolo invece è sprecato una bella occasione: recuperato dalla Cremonese nel finale, non ha tenuto il passo delle prime e oggi dunque arriva a -2 dall’Inter che è terza e a sei punti dalla vetta, anche se i playoff sembrano essere blindati e poi da lì campioni d’Italia potrebbero anche ripetersi. Lo scopriremo, intanto la diretta Fiorentina Sassuolo Primavera è dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora di capire come andrà a finire, per ingannare l’attesa ecco qualche considerazione sulle potenziali scelte da parte dei due allenatori andando a valutare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA

Per seguire la diretta tv di Fiorentina Sassuolo Primavera vi dovrete riferire a Sportitalia – in chiaro – oppure con la diretta streaming video fornita da sito, applicazione o il canale SI Solo Calcio.

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Scelte precise da parte di Daniele Galloppa verso la diretta Fiorentina Sassuolo Primavera, un 4-3-3 con Bertolini e Rubino che si pongono ai lati della prima punta Braschi, che appare favorito su Tarantino. A centrocampo ecco invece la regia di Gudelevicius che si fa accompagnare da due mezzali che dovrebbero essere Bala Keita e Harder senza troppe sorprese; può esserci invece in difesa, dove Mirko Elia sfida Baroncelli e Kouadio ma può anche giocare a sinistra, Trapani sarà il terzino destro mentre Leonardelli può prendere il posto di Vannucchi in porta, come già mercoledì.

Emiliano Bigica, che l’ambiente di Firenze lo conosce bene, manda in campo un 4-3-1-2 dal quale mancherà lo squalificato Corradini: spazio dunque a Sibilano o Parlato al fianco di Di Bitonto, difesa completata da Giacomo e Tommaso Benvenuti mentre a centrocampo può esserci spazio per Tomsa a fare da franfiglutti centrale, nel caso ecco Seminari e Leone come mezzali a dare una mano al lavoro di Bruno tra le linee, in attacco ci aspettiamo uno tra Vedovati e Daldum per fare reparto insieme a Denis Sandro.