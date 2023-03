Diretta/ Fiorentina Sassuolo Primavera, streaming video tv: cercasi continuità

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO: VIOLA FAVORITI!

Fiorentina Sassuolo Primavera, in diretta sabato 4 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadio Comunale Torrini di Sesto Fiorentino, sarà una sfida in programma per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Di fronte due squadre reduci da risultati positivi e vogliose di continuare su questa strada.

La Fiorentina è seconda in classifica con 38 punti, frutto di dodici vittorie, due pareggi e sette sconfitte. Due successi di fila per i gigliati, l’ultimo per 1-2 sul campo del Milan di Abate. Il Sassuolo, invece, è ottavo a quota 34 punti, raccolti grazie a nove vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. Neroverdi reduci dal trionfo per 2-1 sulla Sampdoria.

FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sassuolo Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è arrivato il momento di andare a disvelare le probabili formazioni della diretta Fiorentina Sassuolo Primavera. Partiamo dai gigliati, in campo con il 3-5-2: Martinelli, Comuzzi, Biagetti, Lucchesi, Kayode, Falconi, Berti, Amatucci, Favasuli, Di Stefano, Toci. Passiamo adesso ai neroverdi, il modulo è il consueto 4-3-3: Zacchi, Martini, Miranda, Cannavaro, Pieragnolo, Abubakar, Casolari, Leone, Bruno, Russo, Baldari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

È arrivato il momento di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Sassuolo Primavera. I bookmakers vedono favoriti i padroni di casa: la vittoria della Fiorentina è a 1,93, il pareggio è dato a 3,50, mentre il successo del Sassuolo paga 3,25 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Over 2,5 a 1,61 e Under 2,5 a 2,05. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,51 e 2,25.

