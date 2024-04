DIRETTA/ Fiorentina Sassuolo video streaming tv: il primo incrocio è stato in C2 (28 aprile 2024, Serie A)

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta di Fiorentina Sassuolo, arrivata con la gara odierna alla 24esima sfida tra queste due formazioni. Il primo testa a testa è datato 2002 quando entrambe le squadre militavano in Serie C2, Girone B, con il successo Viola, il primo di 9. Sono fin qui invece 7 le vittorie dei neroverdi e altrettanti pareggi. L’andata è stata vinta di misura dal Sassuolo grazie al gol di Pinamonti in apertura, senza dimenticare il rigore sbagliato da Bonaventura.

L’ultimo successo viola è comunque del 2023, in occasione del 3-1 che ha visto protagonisti Cabral, Saponara e Nico Gonzalez. Di Berardi il gol del momentaneo 1-1. La bandiera neroverde è il top scorer di questa sfida con ben 10 reti segnate, un numero altissimo soprattutto se confrontato agli altri. Infatti, al secondo posto abbiamo Babacar e Defrel a 3. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Fiorentina Sassuolo sarà seguibile e visibile in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati al servizio londinese. Per chi volesse potrà seguire la diretta testuale con noi che aggiorneremo costantemente il risultato della partita raccontando le azioni più importanti.

FIORENTINA SASSUOLO: CI SI GIOCA TANTO!

Sfida importante quella della diretta Fiorentina Sassuolo di Serie A dove entrambe le squadre scenderanno in campo al Franchi di Firenze con il calcio d’inizio fissato per le 15.00 di domenica 28 aprile. La squadra di Vincenzo Italiano arriva dalla vittoria nell’ultima giornata di Serie A in casa della Salernitana con uno 0 a 2 arrivato al termine di una partita più complicata del previsto. Con il Sassuolo sarà molto complicato ottenere i tre punti anche perché la viola dovrà fare i conti con la semifinale di andata della Conference League prevista per giovedì 2 maggio.

Situazione quasi drammatica in casa Sassuolo con i neroverdi reduci da una pesantissima sconfitta in casa contro il Lecce in uno scontro diretto. La squadra di Ballardini si trova adesso ad occupare la penultima posizione in classifica con soli 26 punti ottenuti e distante di altri due punti dall’Udinese 17esimo fuori dalla zona retrocessione.

FIORENTINA SASSUOLO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo il discorso relativo alle probabili formazioni della diretta Fiorentina Sassuolo decisiva per la corsa europea dei viola per la lotta salvezza dei neroverdi. Italiano è sempre molto difficile da prevedere ma l’ipotesi è quella di un turnover in favore dell’impegno in Conference League. Con molta probabilità, Nico Gonzalez, Belotti e Bonaventura partiranno dalla panchina in favore di un attacco retto da uno tra Nzola e Kouame come prima punta con il sostegno di Ikoné e Sottil sugli esterni.

Ballardini, invece, deve scegliere gli undici migliori possibili senza margine di errore e con le solite assenze a creare difficoltà agli emiliani. Ad aumentare la difficoltà del match ci ha pensato anche Laurienté che sarà squalificato per la sfida del Franchi e verrà sostituito dal connazionale Defrel che andrà a comporre la trequarti con Volpato e Bajrami a sostegno di Pinamonti. La coppia difensiva dovrebbe essere formata da Ferrari e Ruan con Doig e Toljan sui terzini ed un Pedersen da valutare per via delle sue precari condizioni fisiche.

FIORENTINA SASSUOLO, LE QUOTE

Partono con il favore del pronostico i viola ma andiamo a vedere le quote della diretta Fiorentina Sassuolo dal sito della Snai: la vittoria e l’1 dei viola è quotata a 1,70 contro il 4,75 per gli ospiti che partono ampiamente sfavoriti ma con la voglia di fare punti salvezza.

