DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per farci compagnia la diretta Fiorentina Sassuolo, siccome parliamo di una semifinale del Torneo di Viareggio 2025 viene immediato pensare a due anni fa, quando ci fu questa stessa sfida fra viola e neroverdi proprio nella semifinale della Coppa Carnevale. La vittoria fu per il Sassuolo, che si impose con un bel 3-1 sulla strada del trionfo vincendo poi per 2-1 la finale contro il Torino – che curiosamente sarà nell’altra semifinale, quindi il percorso potrebbe anche ripetersi identico.

Il Sassuolo d’altronde in anni recenti vanta una tradizione fenomenale, avendo vinto ben tre edizioni nel 2017, 2022 e 2023, mentre la Fiorentina deve cercare di sfatare un tabù, dal momento che ha vinto per ben otto volte il Torneo di Viareggio, ma l’ultima risale addirittura al 1992, che da questo punto di vista è lontanissimo. Insomma, potremmo dire che la tradizione e la modernità si affrontano nella diretta Fiorentina Sassuolo, il campo di Seravezza ci dirà chi avrà la meglio oggi! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Fiorentina Sassuolo senza presenziare fisicamente allo stadio basterà collegarsi al canale ufficiale del club viola presente su Youtube. La partita verrà quindi trasmessa in chiaro in streaming per tutti gli appassionati come avvenuto nel turno precedente contro l’Imolese.

CACCIA ALLA FINALE DEL TORNEO

Si comincia a partire dalle ore 15:00 con la diretta Fiorentina Sassuolo. Presso lo Stadio Buon Riposo di Seravezza va in scena una sfida già vista nell’edizione 2023 del Torneo di Viareggio, quando in semifinale erano riusciti ad imporsi gli emiliani. In quella circostanza l’Under 18 neroverde si è poi assicurata la vittoria accaparrandosi il trofeo. Le due compagini arrivano a questo appuntamento dopo aver superato il turno precedente in maniera abbastanza differente.

I toscani sono stati infatti in grado di sconfiggere l’Imolese per 4 a 2 nei tempi regolamentari grazie alle reti segnate da Kone, Angiolini, autore di una doppietta personale, e Puzzoli, vanificando così i due gol messi a segno sul fronte opposto da Manes. Dal canto loro gli emiliani hanno dovuto invece affrontare i tempi supplementari ed i calci di rigore per poter aver ragione dei pari età dell’Ojodu City, contro cui non era bastato il pareggo maturato con le reti di Chiricallo nel primo tempo e di Onowakpo nel secondo.

FIORENTINA SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Capparella dovrebbe quasi certamente decidere di riproporre lo stesso schieramento visto contro l’Imolese nelle probabili formazioni della diretta Fiorentina Sassuolo proponendo quindi Dolfi, Turnone, Biagioni, Sadotti, Masoni, Bonanno, Guidorizzi, Evangelista, Atzeni, Kone ed Angiolini dall’inizio. Mister Cris Gilioli potrebbe ragionare nello stesso modo ed affidarsi nuovamente all’unidici titolare che si è guadagnato l’accesso alla semifinale nel turno precedente puntando quindi su Lungu, Campani, Scaldaferri, Macchioni, Petito, Chiricallo, Mussini, Amendola, Negri, Acatullo e Goulart.