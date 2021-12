Diretta Fiorentina Sassuolo/ Streaming video tv: viola all’esame Dionisi (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO: SFIDA PIENA DI SORPRESE

Fiorentina Sassuolo, in diretta domenica 19 dicembre alle ore 12:30 dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà il lunch match della diciottesima giornata di Serie A. La Fiorentina è reduce dalla brillante prestazione della scorsa giornata, in cui ha battuto con un netto 4-0 la Salernitana. La squadra di Vincenzo Italiano, è tra le più in forma del campionato. La Viola infatti nelle ultime cinque giornate, ha conquistato ben quattro vittorie, cadendo solo nel derby toscano contro l’Empoli. La Fiorentina viaggia quindi spedita verso la qualificazione per una competizione europea, occupando il quinto posto con 30 punti.

Diretta/ Sassuolo Sampdoria Primavera (risultato finale 3-2): Montevago non basta!

Il Sassuolo arriva alla sfida di Firenze, dopo l’importante successo conseguito sulla Lazio, in cui si è imposto con il punteggio di 2-1. La formazione di Alessio Dionisi, ha sempre messo in difficoltà le squadre che occupano le zone alte di classifica. Infatti i neroverdi hanno vinto contro Milan e Juventus, e pareggiato con il Napoli. Il Sassuolo occupa la dodicesima posizione con 23 punti. Nell’ultimo scontro tra le due squadre, risalente allo scorso aprile, il Sassuolo si è imposto con il punteggio di 3-1.

DIRETTA/ Fiorentina Benevento (risultato finale 2-1): Viola agli ottavi!

FIORENTINA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Fiorentina Sassuolo di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

DIRETTA/ Fiorentina Torino Primavera (risultato finale 2-3): grande rimonta granata!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA SASSUOLO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Fiorentina Sassuolo, le quali si affronteranno per la diciottesima giornata di Serie A. L’allenatore viola, Vincenzo Italiano, dovrebbe riproporre la formazione vincente dell’ultimo turno. Quindi modulo 4-3-3, con i seguenti undici uomini: Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Callejon.

In casa Sassuolo, il tecnico Alessio Dionisi, dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1. In attacco spazio a Scamacca, supportato dal terzetto Traoré, Raspadori e Berardi. Questa la probabile formazione titolare del Sassuolo per la trasferta di Firenze: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Fiorentina Sassuolo di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di casa, infatti la vittoria della Fiorentina, con segno 1 è quotata 1.90. L’eventuale pareggio tra le due squadre, abbinato al segno X ha una quota di 3.60. La vittoria esterna del Sassuolo, con segno 2, viene proposta a 4.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA