Le informazioni della diretta Fiorentina Sigma Olomouc, situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

Diretta Fiorentina Sigma Olomouc, viola tra le favorite per la vittoria finale

Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena l’esordio dei viola nelle competizioni europee con la diretta Fiorentina Sigma Olomouc, valido per la prima giornata della League Phase della Conference League, uno degli obiettivi della stagione dei toscani che al terzo tentativo dopo due finali e una semifinale perse vogliono riuscire a vincere, il cambio di tecnico e l’inizio della stagione però sono stati difficili visto che in Serie A occupano il sedicesimo posto con soli 3 punti dopo il pareggio 0-0 con il Pisa.

DIRETTA/ Bologna Friburgo (risultato 1-1) video streaming tv: equilibrio (oggi 2 ottobre 2025)

La squadra ceca non è una delle più forti del suo campionato, la Czech First League, ma nella scorsa stagione è riuscita a qualificarsi nonostante il sesto posto in classifica, grazie alla vittoria della Czech Cup, la coppa nazionale, anche loro arrivano da una serie di risultati non troppo positivi, l’ultimo un pareggio 2-2 con i Bohemians ma a differenza dei viola occupano il sesto posto.

Diretta/ Roma Lille (risultato 0-1) video streaming tv: Svilar salva su Giroud! (2 ottobre 2025)

Diretta Fiorentina Sigma Olomouc streaming video, come vedere la partita

La diretta Fiorentina Sigma Olomouc è l’unica sfida che coinvolge squadra italiane nella competizione e per questo sarà più semplice seguirla dalle 21.00 sui vari canali messi a disposizione da Sky Sport, che detiene i diritti su tutte le coppe europee, in particolare la scelta potrà essere fatta tra Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport sul canale 252.

Fiorentina Sigma Olomouc, probabili protagonisti della sfida

Entrambe le squadre della diretta Fiorentina Sigma Olomouc cercheranno di ottenere una vittoria nella partita d’esordio e per questo a scendere in campo saranno i migliori giocatori a disposizione dei due tecnici, Stefano Pioli dovrebbe provare a proporre un 3-4-2-1 nel quale i titolari saranno De Gea tra i pali, Comuzzo, Pablo Mari e Viti come linea di difesa, Fortini e Parisi sulle fasce con Fagioli e Sohm in mezzo al campo, Gudmundsson trequartista alle spalle della coppia Dzeko, Piccoli. Per quanto riguarda Tomas Janotka invece il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 con Koutny, Slavicek, Sylla, Huk e Slama, Breite e Beran, Michez, Tkac e Dolznikov, e Vasulin.

DIRETTA/ Partizan Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla adue a Belgrado, via! (2 ottobre 2025)

Fiorentina Sigma Olomouc, quote e possibile esito finale

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare Sisal, si può vedere come gli italiani siano considerati in maniera molto netta i favoriti per la vittoria finale tanto che il valore assegnato per il loro trionfo è pari a 1.25, questo non solo per la partita giocata tra le mura amiche ma anche e soprattutto per la superiorità della rosa. La vittoria dei cechi invece è vista praticamente come impossibile, motivo per cui è stata quotata a 11.00, il pareggio invece sta a metà strada ma comunque con un numero molto elevato visto che verrà pagato 5.50 nel caso riesca a verificarsi.