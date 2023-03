Diretta/ Fiorentina Sivasspor, video streaming tv: chance viola (Conference League)

DIRETTA FIORENTINA SIVASSPOR: PARTITA SENZA STORIA…

Fiorentina Sivasspor, in diretta giovedì 9 marzo 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Gara importante per i gigliati, intenzionati ad andare fino in fondo alla competizione europea e ripetere quanto fatto dalla Roma poco meno di un anno fa.

Reduce dalla vittoria per 2-1 sul Milan, la Fiorentina arriva a questo appuntamento dal doppio successo ai sedicesimi di finale contro il Braga: 0-4 all’andata e 3-2 al ritorno. Striscia ottima anche per il Sivasspor: sei vittorie nelle ultime otto partite, momento di forma interrotto nell’ultimo turno dal 4-3 patito contro il Karamgumruk.

FIORENTINA SIVASSPOR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Fiorentina Sivasspor sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Fiorentina Sivasspor, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SIVASSPOR

Qualche dubbio da sciogliere per gli allenatori di Fiorentina e Sivasspor, andiamo ad analizzare le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti. Partiamo dalla Viola, Italiano, conferma il solito 4-3-3: Sirigu, Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikone, Cabral, Gonzalez. Passiamo adesso ai turchi, il modulo è lo stesso: Vural, Yesilyurt, Appidangoye, Goutas, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisisi, Saiz, Caicedo, Gradel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Fiorentina nettamente favorita sul Sivasspor secondo gli esperti di scommesse. Andiamo ad analizzare le quote del match grazie a Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 1,33, il pareggio è quotato 4,80, mentre il successo del Sivasspor è pagato 8,40 volte la posta. L’Over 2,5 è a 1,72, mentre l’Under 2,5 è a 2,00. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,67.











