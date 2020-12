Diretta/ Fiorentina Slavia Praga (Champions donne) streaming video tv: esordio viola

DIRETTA FIORENTINA SLAVIA PRAGA: TANTA VOGLIA DI STUPIRE!

Fiorentina Slavia Praga, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, in programma giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale della UEFA Champions League femminile 2020/21. Le ragazze della Fiorentina scendono in campo nella Champions League femminile animate da grandi speranze: forse il pensiero dell’importante impegno europeo ha influito sulle viola che hanno ceduto in casa nell’ultimo match di campionato contro il Milan. Fiorentina al momento solo sesta in classifica nella Serie A femminile, staccata dalla Juventus capolista, mentre lo Slavia Praga combatte in patria per il primato contro le rivali storiche dello Sparta, che al momento comandano la classifica. La Fiorentina partecipò anche l’anno scorso alla Champions femminile, un’avventura durata solo un turno dopo la sconfitta contro le forti inglesi dell’Arsenal: la speranza è che quest’anno la campagna europea possa essere più lunga e fortunata.

DIRETTA FIORENTINA SLAVIA PRAGA FEMMINILE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Fiorentina Slavia Praga femminile sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League femminile 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SLAVIA PRAGA FEMMINILE

Le probabili formazioni di Fiorentina Slavia Praga, sfida che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Le padrone di casa saranno schierate dal tecnico Antonio Cincotta con un 4-3-1-2: Ohrstrom; Thogersen, Tortelli, Arnth-Jensen, Zanoli; Mascarello, Breitner, Neto; Piemonte; Sabatino, Bonetti. Le ospiti guidate in panchina da Michal Kolomazník schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Lukasova, Bartovicova, Cahynova, Divisova, Khyrova, Kozarova, Krejcikova, Persson, Pincova, Surnovska, Szewieczkova.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League femminile tra Fiorentina e Slavia Praga queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.60, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.25.



