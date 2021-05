Diretta Fiorentina Spal Primavera/ Streaming video tv: i viola devono ancora salvarsi

DIRETTA FIORENTINA SPAL PRIMAVERA: OBIETTIVI DIVERSI

Fiorentina Spal Primavera si gioca in diretta alle ore 17:00 di venerdì 21 maggio: è uno degli anticipi nella 24^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. Un match tra due squadre che hanno obiettivi diversi, ma curiosamente sono gli estensi che vanno a caccia dei playoff: sconfitti in casa dal Milan nell’ultimo turno, hanno perso la sesta posizione a vantaggio dell’Empoli ma, quando mancano sette giornate per chiudere la stagione regolare, hanno ancora tutte le possibilità per centrare un obiettivo che sarebbe del tutto sorprendente, a conferma della crescita del gruppo.

La Fiorentina invece deve mettersi al riparo da brutte sorprese, ovvero playout o addirittura retrocessione diretta: sabato i viola hanno perso contro l’Inter, sconfitta che ci può stare ma che ancora una volta ha certificato le difficoltà di una squadra che pure ha vinto la Coppa Italia per il terzo anno consecutivo, non riuscendo però a viaggiare in campionato. Aspettando la diretta di Fiorentina Spal Primavera, proviamo intanto a valutare le scelte da parte degli allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Spal Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque in chiaro per tutti, ricordando che questa emittente segue l’intera programmazione del campionato 1. In assenza di un televisore sarà possibile avere accesso alle immagini della partita con il servizio di diretta streaming video: in questo caso bisognerà rivolgersi al sito www.sportitalia.com oppure installare, senza costi aggiuntivi, l’app Sportitalia su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SPAL PRIMAVERA

In Fiorentina Spal Primavera ci sono due assenti in casa viola: Fiorini e Alessandro Bianco sono squalificati. Alberto Aquilani dovrebbe quindi schierare Chiti in difesa con Dutu e Frison (in porta andrà Fogli) mentre a centrocampo la maglia potrebbe essere di Krastev o Agostinelli, quest’ultimo scelta più offensiva per accompagnare Neri e Corradini. Gentile e Pierozzi dovrebbero essere i laterali sulla linea della mediana, davanti Munteanu e Spalluto sono in vantaggio su Fallou Sene e Tirelli, con Toci possibile alternativa. È un 4-4-2 quello di Giuseppe Scurto: in porta va Galeotti, difesa con Savona e Yabre laterali mente Peda e Csinger sono i due centrali, poi gli esterni di centrocampo dovrebbero essere nuovamente Attys e Ellertson che accompagneranno Tunjov e Colyn, insidiati da Semprini. Il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Demba Seck e Luca Moro: Piht e Zuberek sperano comunque di partire titolari in questa partita.



