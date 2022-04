Diretta Fiorentina Spal Primavera/ Streaming video tv: viola favoriti

DIRETTA FIORENTINA SPAL PRIMAVERA: FACILE PER I VIOLA!

Fiorentina Spal Primavera, in diretta dallo stadio Bozzi di Firenze, si gioca per la trentesima giornata del Campionato Primavera 1, altro turno infrasettimanale del torneo, con fischio d’inizio che sarà fissato alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 aprile 2022. Siamo sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare e la posta in palio sarà importante, anche se dobbiamo dire che la diretta di Fiorentina Spal Primavera dovrebbe vedere i padroni di casa gigliati nettamente favoriti.

La Fiorentina Primavera arriva infatti dalla preziosa vittoria per 0-1 sul campo del Torino sabato scorso, che ha lanciato i giovani viola a quota 48 punti e di conseguenza in piena zona playoff, che sarà naturalmente l’obiettivo fondamentale da raggiungere in questo campionato. Oggi il calendario potrebbe dare una mano: di fronte ci sarà la Spal, penultima a quota 23 punti ad un passo dalla retrocessione, reduce da una pur dignitosa sconfitta casalinga per 0-1 contro la Roma. Sarà davvero tutto scontato in Fiorentina Spal Primavera?

DIRETTA FIORENTINA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Spal Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia sul canale numero 60 del telecomando, inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite applicazione o sito internet (www.sportitalia.com) della stessa emittente sportiva.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SPAL PRIMAVERA

Presentiamo adesso quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Fiorentina Spal Primavera. Mister Alberto Aquilani dovrebbe schierare la Fiorentina con il modulo 4-4-2 e questi possibili titolari: Andonov in porta; difesa a quattro formata da Kayode, Krastev, Biagetti e Favasuli; altro quartetto a centrocampo con Capasso, Coradini, Amatucci e Seck da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco con Distefano e Toci.

La replica della Spal di mister Paolo Mandelli dovrebbe concretizzarsi in un modulo 4-3-3 che disegniamo con Magri in porta e davanti a lui i quattro difensori Forapani, Saio, Nador e Borsoi; a centrocampo ecco il terzetto che potrebbe essere formato da Ellertson, Markhiyev e Mihai, infine nel tridente d’attacco della Spal i titolari potrebbero essere Orfei, Wilke e Noireau-Dauriat.











