Diretta/ Fiorentina Spezia (Serie A) streaming video e tv: viola per il sorpasso

Fiorentina Spezia, in diretta venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. I viola si ritrovano alle prese con l’ennesimo momento difficile di una stagione tormentata, con due sconfitte consecutive messe in fila contro Inter e Sampdoria. Scivolata di nuovo al quintultimo posto, la formazione allenata da Cesare Prandelli punta alla partita con lo Spezia per piazzare il sorpasso proprio sui liguri che anticipano i viola al momento di 2 punti.

Lo Spezia però arriva dalla vittoria più esaltante della sua stagione, il 2-0 al Milan che ha costretto i rossoneri a scendere dal primo posto in classifica: la capolista è stata surclassata dalla squadra bianconera che ha dato così continuità alla già importante vittoria in casa del Sassuolo. Spezia al momento a +9 dal terzultimo posto, servirà continuità per navigare verso una zona tranquilla di classifica e sognare dunque di vivere una stagione d’esordio in Serie A assolutamente indimenticabile.

DIRETTA FIORENTINA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Spezia sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla pay tv satellitare. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SPEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Spezia presso lo stadio Artemio Franchi. I padroni di casa allenati da Cesare Prandelli scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Saponara, Agudelo, Gyasi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Fiorentina Spezia: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.95 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 4.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.30 volte l’importo scommesso.



