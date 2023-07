DIRETTA FIORENTINA STELLA ROSSA/ Video streaming tv: il focus sulla squadra serba (oggi 26 luglio 2023)

DIRETTA FIORENTINA STELLA ROSSA: I SERBI

La diretta di Fiorentina Stella Rossa sarà stuzzicante anche perché non è mai banale giocare a Belgrado, in casa di una squadra che ha una storia mitica per il calcio slavo ma anche a livello continentale, naturalmente con la perla della Coppa dei Campioni 1990-1991 vinta a Bari contro l’Olympique Marsiglia, purtroppo appena prima che la dissoluzione della Jugoslavia portasse anche il calcio slavo a un periodo difficilissimo. Infatti adesso i vertici del calcio europeo sono lontani per la Stella Rossa.

La squadra tuttavia resta una fucina di talenti e una formazione sempre complicata da affrontare, a maggior ragione a casa sua. Parlando di una partita amichevole, possiamo dire che per la Fiorentina sarà un test anche dal punto di vista della personalità. Ricordiamo comunque che parliamo della squadra che vince consecutivamente da ben sei anni il massimo campionato in Serbia, quindi stasera a Belgrado la Fiorentina potrà certamente capire a che punto è con la sua preparazione estiva. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA STELLA ROSSA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Fiorentina Stella Rossa, salvo novità in extremis, non sarà purtroppo trasmessa in Italia, stesso discorso anche la diretta streaming video di Fiorentina Stella Rossa, ma sicuramente il sito Internet e i profili social ufficiali della società viola e anche dei serbi ci daranno notizie in tempo reale sulla partita amichevole a Belgrado.

FIORENTINA STELLA ROSSA: SI SALE DI LIVELLO!

Fiorentina Stella Rossa, in diretta dal leggendario Stadio Marakana di Belgrado, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 26 luglio: appuntamento quindi di lusso nel contesto della preparazione estiva della Fiorentina con questa amichevole di prestigio contro la Stella Rossa di Belgrado, una società di enorme tradizione nel panorama del calcio internazionale e temibile soprattutto in casa, anche in amichevole. Siamo ancora nel cuore dell’estate, ma certamente la diretta di Fiorentina Stella Rossa darà indicazioni importanti al mister Vincenzo Italiano, anche in termini di personalità.

In precedenza possiamo ricordare il morbido debutto contro la squadra Primavera dei viola, finito con l’inevitabile goleada, mentre in seguito sono arrivati il pareggio contro il Parma e infine domenica scorsa la Fiorentina ha vinto per 3-0 contro il Catanzaro, convincendo soprattutto nel secondo tempo. Oggi tuttavia l’asticella si alza ancora di più, anche per la dimensione internazionale di questa partita. Che cosa succederà quindi oggi a Belgrado? Ce lo dirà la diretta di Fiorentina Stella Rossa…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA STELLA ROSSA

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Fiorentina Stella Rossa, in particolare naturalmente per quanto riguarda gli ospiti viola di mister Vincenzo Italiano, che per questa affascinante amichevole a Belgrado dovrebbe utilizzare il modulo 4-3-1-2. Quanto agli undici possibili titolari, indichiamo in porta Terracciano e davanti a lui la difesa a quattro composta da Dodò, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi.

Per il momento è una Fiorentina molto simile a quella del recente passato, a centrocampo indichiamo come potenziali titolari nel terzetto viola Mandragora, il giovane Amatucci e Duncan; infine il reparto offensivo potrebbe prevedere questa sera il veterano Bonaventura come trequartista, alle spalle dei due attaccanti Cabral e Brekalo.











