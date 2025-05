DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 3-1): LA CHIUDE MAZZEO!

Inizia la ripresa tra Fiorentina e Torino. Lamouliatte! Raddoppia la Fiorentina! Evangelista serve il compagno di squadra che non sbaglia. Acar la mette in mezzo, Mullen colpisce di testa ma trova la facile parata di Fei. Puzzoli prova la doppietta personale, sfera fuori di poco. Autogol della Fiorentina! Cross dal lato sinistro, Fei, nel tentativo di smanacciare, infila la sua porta. Mazzeo! La chiude la Fiorentina! Tiro non fortissimo con Plaia che non riesce a bloccarlo. Dimitri ci prova su punizione, blocca Fei. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA PUZZOLI!

Gabellini arriva al limite e calcia, Fei la mette in corner. Faticano i granata nel creare azioni pericolose. Puzzoli! La sblocca la Fiorentina. Azione ben orchestrata dai viola che trovano la conclusione vincente dell’attaccante. Evangelista prova il raddoppio, conclusione respinta. Ancora Gabellini protagonista, Fei respinge. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

COME SEGUIRE LA DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Fiorentina Torino Primavera viene affidata a Sportitalia, in chiaro al numero 60 del telecomando o anche con la diretta streaming video tramite il sito e SI Solo Calcio.

SPRECA TARANTINO

Inizia il match tra Fiorentina e Torino. Gabellini ci prova dal limite ma non trova la porta. Ottima azione dei viola che vanno al tiro, Plaia blocca. Ottima occasione per Tarantino che da due passi non trova il tocco vincente. Iniziativa di Tarantino che viene fermato da Sow prima dell’ingresso in area. Continua ad attaccare la Fiorentina, i granata difendono con ordine respingendo, per ora, le iniziative dei toscani. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Ci siamo, tutto pronto per la diretta Fiorentina Torino Primavera che è una partita “nobile” per quanto riguarda il campionato Under 20. I precedenti davvero non mancano, e ne abbiamo anche due prestigiosi che risalgono alle ultime stagioni: nell’aprile di un anno fa la Fiorentina ha vinto l’ennesima Coppa Italia battendo in finale il Torino, match disputato sul neutro del Dall’Ara di Bologna e terminato ai rigori, nessun gol nel corso della partita ed errore decisivo da parte di Alessandro Dellavalle, primo rigorista granata che però si era fatto parare la sua conclusione da Laerte Tognetti, in quel caso dunque eroe della formazione viola.

L’altro incrocio in gara secca è della stagione precedente, questa volta valido per la semifinale del campionato, e ancora una volta a vincere era stata la Fiorentina: sempre campo neutro (l’Enzo Ricci di Sassuolo) e successo firmato da Michael Kayode, ma poi i gigliati avrebbero perso la finale contro il Lecce. In generale possiamo comunque dire che il Torino ha vinto quattro delle ultime dieci partite, ma purtroppo oggi il suo campionato termina a causa di una stagione regolare vissuta al di sotto delle aspettative. Resta un’ultima gara da giocare e allora seguiamola insieme perché potrebbe comunque essere intrigante, comincia davvero la diretta Fiorentina Torino Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA TORINO PRIMAVERA: CONTA SOLO PER I VIOLA!

La diretta Fiorentina Torino Primavera si gioca alle ore 18:00 di venerdì 16 maggio, valida come anticipo nella 38^ e ultima giornata del campionato 1 2024-2025. Conta solo per i viola, ma relativamente: di fatto la squadra gigliata è sostanzialmente certa di chiudere al quarto posto in classifica e di avere un incrocio con la Juventus o il Verona nel primo turno dei playoff, stagione positiva quella della Fiorentina che è riuscita a mantenersi in alta graduatoria per tutto l’anno e ora vuole provare a tornare a una finale che nel 2023 aveva perso contro il Lecce.

Per il Torino invece la situazione è ben diversa: i granata hanno deluso le aspettative e sono rimasti ampiamente fuori dalla corsa ad un posto nella post season, dunque hanno la necessità di ripartire il prossimo anno con nuove certezze avendo vissuto un’annata di transizione e al di sotto delle aspettative. Ora andiamo a vedere quello che potrebbe succedere nella diretta Fiorentina Torino Primavera, non prima di aver presentato nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita che chiude la stagione regolare per entrambe.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA TORINO PRIMAVERA

Per la diretta Fiorentina Torino Primavera abbiamo già le formazioni ufficiali: i viola si presentano in campo con un 3-4-1-2 nel quale Turnone, Sadotti ed Elia proteggono il portiere Fei, sugli esterni agiscono Lamouliatte e Evangelista sulla linea di un centrocampo completato dai due mediani Ievoli e Deli, mentre alle spalle dei due attaccanti abbiamo il trequartista Puzzoli che supporterà Angiolini e Tarantino.

Per quanto riguarda il Torino, modulo simile con difesa a tre formata da Zaia, Olsson e Mullen davanti al portiere Plaia, con Dalla Vecchia e Acar ad accompagnare la regia di Rossi nel settore nevralgico; Sow e Politakis saranno invece i due laterali che dovranno dare ampiezza al campo, infine ecco il tandem d’attacco composto da Franzoni e Gabellini.