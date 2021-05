Diretta Fiorentina Torino Primavera/ Streaming video tv: è una sfida salvezza!

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA: SFIDA SALVEZZA

Fiorentina Torino Primavera, in diretta alle ore 15:00 di domenica 30 maggio, è la partita che chiude il programma della 26^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. Una sfida interessante, soprattutto perché si arriva da un intenso turno infrasettimanale: questo è un match per la salvezza, con i granata che dopo il pareggio interno contro il Genoa hanno la possibilità di ridurre le distanze rispetto ai pari età viola, scongiurando così il pericolo del playout o addirittura della retrocessione diretta, visto che in questo momento lo scenario non è certamente roseo.

Così anche per la Fiorentina, che rappresenta una sorta di anomalia: i viola hanno giocato giovedì contro l’Atalanta, non stanno riuscendo a fare il salto di qualità e si trovano in una situazione davvero complessa in classifica, eppure poche settimane fa hanno comunque vinto la terza Coppa Italia consecutiva. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Fiorentina Torino Primavera; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte degli allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Torino Primavera non sarà disponibile: questa partita di campionato infatti verrà trasmessa su SI Solocalcio, il canale che viene fornito dall’emittente Sportitalia che, pur coprendo l’intero programma del torneo, riserva alcune delle partite alla sola visione in diretta streaming video. Ci sono altre due modi per seguire il match in questione, ma sempre in mobilità: il primo è quello di visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, il secondo quello di installare l’app Sportitalia su dispositivi quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO PRIMAVERA

Il 3-5-2 di Alberto Aquilani per Fiorentina Torino Primavera dovrebbe prevedere i soliti noti: in porta Fogli, protetto da una linea difensiva con Frison, Chiti e Dutu mentre i due laterali che si alzano possono essere Gentile e Pierozzi. A centrocampo Krastev si gioca il posto con Neri e Corradini, mentre Agostinelli dovrebbe comunque essere confermato; nel reparto avanzato Distefano potrebbe essere titolare a scapito di Munteanu, ma tecnicamente potrebbe anche essere Spalluto a prendersi un turno di riposo, almeno nel primo tempo. Per Federico Coppitelli sarà invece un 4-2-3-1, con Cancello davanti a tutti e una trequarti nella quale Lovaglio e La Marca agiranno come esterni, con il supporto di Karamoko che partirà da posizione centrale. Avremo poi Kryezu e Savini a formare la cerniera mediana a protezione della difesa, nella quale Ferigra può tornare a giocare in coppia con Celesa e a protezione di Sava. I due terzini saranno allora Todisco e Foschi.



