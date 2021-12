DIRETTA/ Fiorentina Torino Primavera (risultato finale 2-3): grande rimonta granata!

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-3)

Fiorentina Torino Primavera 2-3: questo risultato finale ha sigillato un posticipo davvero ricchissimo di emozioni, con tanti gol che avrebbero però potuto essere ancora di più, tra portieri comunque in ottima evidenza e salvataggi sulla linea. Nel primo tempo era passata in vantaggio la Fiorentina Primavera al 41’ minuto, grazie a un bellissimo gol di Toci che con un gran destro di prima intenzione mette il pallone all’incrocio dei pali, imparabile per il portiere avversario.

Il Torino Primavera pareggia però subito ad inizio ripresa, con un colpo di testa di Dellavalle sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Fiorentina torna avanti al 72’ con un bellissimo destro a giro di Munteanu dal limite dell’area, ma un minuto più tardi il Torino ha già ristabilito la parità per la seconda volta con Baeten, che approfitta di troppa liberà concessagli dai difensori gigliati per trafiggere il portiere viola. Il Torino completa l’opera sei minuti più tardi, quando Rosa segna dal dischetto il gol del 2-3 che sancirà il successo e i tre punti per la Primavera granata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Si accende la diretta di Fiorentina Torino Primavera: pure nell’attesa vediamo che numeri i due club hanno fin qui messo da parte. Nella 12^ giornata di campionato pure vediamo la Viola solo alla sesta posizione della graduatoria, com 18 punti e un tabellino che pure ci racconta di cinque successi e tre pareggi fin qui rimediati. La squadra toscana pure ha da parte una differenza reti positiva ma non eccezionale, segnata sul 13:10.

Sono poi numeri molto simili per il Torino Primavera, fermo alla ottava piazza della classifica di campionato, e sempre con 18 punti da parte. I granata pure fin qui hanno messo a statistica sempre 5 vittorie e tre pari ma vantano una differenza reti più importante, con 18 gol fatti e 16 subiti. Vedremo che accadrà oggi in campo, via! (Agg Michela Colombo)

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo subito che la diretta tv di Fiorentina e Torino Primavera sarà garantita da Sportitalia 60, il canale principale di questa emittente che ormai da tempo rappresenta la casa del campionato Under 19: si tratterà dunque di una visione in chiaro per tutti e, in assenza di un televisore, sarà come sempre a disposizione il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che si potrà attivare sia visitando il sito www.sportitalia.com che scaricando l’app relativa su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA: ARBITRO

Quest’oggi la diretta di Fiorentina Torino primavera sarà affidata al fischietto della sezione aia di Napoli Domenico Mirabella: pure con lui in campo avremo anche gli assistenti Zezza e Cecchi. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, apprendiamo pure che quest’ultimo in stagione ha già messo da parte ben 12 direzioni, di cui pure ben 6 per i campionati giovanili: nel complesso il campano pure ha collezionato ben 42 cartellini gialli e 5 rossi, con anche sei penalty assegnati fin qui.

Ampliando la nostra analisi pure scopriamo che in carriera Mirabella ha già incontrato il Torino primavera e pure in due occasioni, entrambe occorse in questa stagione del campionato giovanile: pure non si leggono precedenti tra la giacchetta nera e la formazione della Viola, per cui sarà match quasi inedito oggi. (Agg Michela Colombo)

SFIDA BOLLENTE!

Fiorentina Torino primavera, diretta dall’arbitro Domenico Mirabella, è la partita in programma oggi, lunedi 13 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Si completa dunque la 12^ giornata del primo campionato giovanile ed ecco che ci si pone davanti la diretta tra Fiorentina e Torino primavera, match dove pure verranno messi in palio punti pesantissimi tra due squadre che faticano entro la zona play off della graduatoria del campionato.

Dopo anche il doppio pareggio recuperato contro Genoa e Lecce nelle ultime due giornate di campionato, la Viola (uscita sconfitta in settimana dalla finale di Supercoppa) punta oggi a fare bottino pieno contro i granata per non perdere il treno con le altre big del campionato, pure tutte a pochissima distanza. Medesimo obbiettivo è quello del Torino primavera naturalmente: con l’ottavo posto ma a quota 18 punti (grazie anche al pari recuperato una settimana fa contro il Cagliari), la squadra di Coppitelli punta ad entrare nella top six della graduatoria: avevo pure tutta l’intenzione di rimanerci a lungo. Sarà dunque scontro diretto mi chiave play off davvero molto intenso oggi con la diretta Fiorentina Torino primavera: vedremo che ci dirà il campo.

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Venendo alle probabili formazioni della diretta tra Fiorentina e Torino primavera, va subito detto che Mister Aquilani oggi non dovrebbe certo fare a meno del solito 4-2-3-1, visto pure solo in settimana anche nella finale della Supercoppa. Ecco che allora oggi pomeriggio vi sarà spazio per Andonov tra i pali, mentre in difesa si faranno avanti dal primo minuto Favasulli, Chiti, Romani e Rocchetti: Bianco e Krastev saranno i titolari in mediana. Pure avremo nella 12^ giornata Agostinelli sulla linea della trequarti, posto proprio dirlo alla prima punta Munteanu: Distefano e David agiranno sull’esterno del reparto.

Spazio al classico 4-3-3 per il Torino primavera, con Coppelli che pure si affiderà ancora a La Marca, Baeten e Akhala in attacco, pur avendo a disposizione anche Rosa, Caccavo e Zanetti. Per il centrocampo del toro pare indispensabile un giocatore come il capitano Savini, mentre toccherà a Lindkvist e a Di Marco a fargli compagnia dal primo minuto: in difesa via libera al quartetto composto da Angori, Anton, Reali e Dellavalle, con Milan tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della bella sfida per la 12^ giornata, concediamo ai padroni di casa il favore del pronostico. L’agenzia di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.97 il successo della Fiorentina primavera, con la vittoria del Torino primavera data a 3.45: il pareggio è stato quotato a 3.35.



