Diretta Fiorentina Torino Primavera, al via oggi alle 19.00 al Viola Park il primo confronto stagionale tra viola e granata (17 agosto 2025)

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE IL MATCH

È ricominciato il campionato di Primavera 1 e tra le sfide oggi in programma c’è anche la diretta Fiorentina Torino Primavera. Il match si giocherà oggi, domenica 17 agosto, alle ore 19.00 nella splendida cornice del Viola Park. Dove sarà possibile vedere il match tra i viola e i granata, valido per la prima giornata di campionato? La partita verrà trasmessa da Sportitalia, Canale 60 del digitale terrestre. Dunque, per chi vorrà seguire la sfida, basterà accendere la tv e posizionare il proprio telecomando sul Canale 60 per godersi la partita live.

DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA: GLI ULTIMI CONFRONTI

In attesa di goderci la sfida live tra Fiorentina e Torino Primavera, andiamo a scoprire cosa è successo tra le due formazioni nel recente passato. I viola e i granata sono due delle squadre senatrici del campionato di Primavera 1, dunque sono tantissimi i confronti passati tra di loro. Lo scontro diretto più recente tra le due formazioni risale allo scorso 16 maggio 2025 e ha visto la vittoria dei viola per 3-1. Prima ancora le due squadre avevano pareggiato 1-1. Come andrà questa stagione lo scopriremo solamente a partire da oggi, alle 19.00, quando al Viola Park le due squadre si lasceranno andare al primo confronto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DELLA DIRETTA FIORENTINA TORINO PRIMAVERA

Come finirà la sfida tra Fiorentina e Torino Primavera? A dircelo potrà essere ovviamente solamente il campo ma in attesa di scoprire appunto quale sarà il risultato di tale gara, possiamo andare a vedere cosa dicono i bookmakers a riguardo. Chi vincerà la sfida tra la Fiorentina padrona di casa e il Torino, ospite di giornata? I bookmakers vedono come più probabile la vittoria della Fiorentina, con una quotazione di 1.61. Dunque, i viola sono i favoriti per il match di oggi. La vittoria del Torino è invece quotata 4.47, con meno probabilità, dunque, per i granata di raccogliere i tre punti. Poco probabile, secondo i bookmakers, anche il pari, quotato 4.02.