DIRETTA FIORENTINA TORINO/ Video streaming tv: c’è una storia leggendaria (Serie A, 29 dicembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA TORINO: TESTA A TESTA

I testa a testa per la diretta di Fiorentina Torino vedono un equilibrio quasi perfetto. Infatti su 163 partite, 55 sono state vinte dalla Fiorentina e 53 dal Torino con 55 pareggi. Il numero dei gol è molto simile: entrambe hanno raggiunto quota 200 con nove reti in più per i viola. L’ultima sfida è terminata 1-1 e risale alla 36esima giornata dello scorso campionato con le reti di Jovic e Sanabria. La vittoria più recente della Fiorentina è quella per 2-1 ai quarti di Coppa Italia dove furono decisive le reti di Jovic e Ikone, inutile invece ai fini del risultato il timbro di Karamoh.

Per trovare invece l’ultimo successo del Torino basta rimanere nel 2023: era il 21 gennaio quando Miranchuk al 33esimo del primo tempo fulminò Terracciano regalando i tre punti ai granata. Tra i risultati più importanti recentemente c’è sicuramente il 4-0 dei granata con Singo, doppietta di Brekalo (ora alla Fiorentina) e poker di Sanabria su assist di un altro calciatore attualmente in viola ovvero Mandragora. A proposito di doppi ex, il miglior marcatore di questo testa a testa è Paolo Pulici. (aggiornamento di Christian Attanasio)

FIORENTINA TORINO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Torino non sarà disponibile: questa partita infatti non è compresa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene fornito anche dai canali della televisione satellitare per la 18^ giornata di campionato. Sappiamo comunque che tutta la programmazione di Serie A è garantita dalla piattaforma DAZN: la visione del match sarà allora in diretta streaming video per tutti gli abbonati, ma saranno anche i clienti di Now Tv a potersi collegare tramite i loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

AMBIZIONI VIOLA!

Fiorentina Torino, che sarà in diretta dall’Artemio Franchi alle ore 18:30 di venerdì 29 dicembre, si gioca per la 18^ giornata di Serie A 2023-2024: una bella sfida per chiudere l’anno solare, un match che potrebbe portare la Fiorentina nuovamente in zona Champions League, perché, dopo il blitz fortunoso di Monza, i viola sono arrivati al quinto posto in classifica staccando il Napoli, tenendo il passo del sorprendente Bologna e avvicinando il Milan che ora è distante solo tre punti, dunque almeno sulla carta nulla appare precluso alla brillante squadra di Vincenzo Italiano.

Anche il Torino però ha ambizioni europee, anche se non da quarto posto: i granata però arrivano dal pareggio contro l’Udinese grazie al quale hanno comunque tenuto il passo, per la Conference League sicuramente Ivan Juric se la gioca mentre per qualcosa di più servirebbe forse un ulteriore salto di qualità. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Fiorentina Torino, proviamo adesso a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco del Franchi, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO

Italiano deve rinunciare a Nico Gonzalez, ma in Fiorentina Torino rischiano anche Martinez Quarta e Bonaventura che non sono al top: il primo sarebbe sostituito da Luca Ranieri come partner difensivo di Milenkovic, il secondo da Barak sulla trequarti. In porta andrà Pietro Terracciano, poi Kayode e Biraghi sugli esterni bassi; a fare perno e filtro in mezzo al campo ecco Arthur Melo che dovrebbe giocare in coppia con Duncan, poi Ikoné e Riccardo Sottil confermati per le corsie esterne mentre Beltran, matchwinner a Monza, dovrebbe avere nuovamente la maglia da prima punta a scapito di Nzola.

Nel Torino come sappiamo stagione finita per Schuurs; dunque ancora una volta Tamèze scala in difesa per giocare nel reparto con Buongiorno e Ricardo Rodriguez, a protezione di Vanja Milinkovic-Savic. In mezzo avremo Samuele Ricci che opererà con Ilic, autore del gol contro l’Udinese; per quanto riguarda le corsie laterali i due titolari dovrebbero essere Bellanova a destra e Vojvoda a sinistra. Juric poi conferma le due punte: Sanabria e Ducan Zapata faranno ancora reparto insieme, alle loro spalle resta Vlasic il grande favorito mentre Radonjic deve riprendere un po’ di fiducia.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Fiorentina Torino, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 18^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,25 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,45 volte la somma messa sul piatto.











