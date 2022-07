Diretta/ Fiorentina Trento streaming video tv: curiosità per i Viola (Amichevole)

DIRETTA FIORENTINA TRENTO: ALTRA PROVA PER ITALIANO!

Fiorentina Trento, in diretta venerdì 22 luglio 2022 alle ore 17.00 presso il centro sportivo Cesare Benatti di Moena sarà una sfida amichevole con i viola sempre impegnati nel ritiro precampionato in Trentino. La squadra allenata da Vincenzo Italiano prova ad alzare il ritmo della preparazione, l’ultima amichevole vinta 7-0 contro il Real Vicenza con la squadra che sta cercando di integrare al meglio i nuovi acquisti, con gli impegni sui tre fronti di questa stagione con la squadra che affronterà anche la Conference League.

Il Trento è reduce da una salvezza sofferta ma importante nel campionato di Serie C, grazie alla vittoria nei play out contro la Giana Erminio. Un test di valore tecnico più alto per i viola che puntano molto sul nuovo acquisto Jovic, arrivato dal Real Madrid. Le due squadre tornano ad affrontarsi in un’amichevole precampionato dall’ultimo precedente, datato 19 luglio 2017 e vinto dalla Fiorentina con il punteggio di 5-0.

DIRETTA FIORENTINA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Trento non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società viola, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video Fiorentina Trento. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la Fiorentina o anche il Trento mettono a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Trento, amichevole che andrà in scena al centro sportivo Cesare Benatti di Moena. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Jovic, Saponara. Risponderà il Trento allenato da Lorenzo D’Anna con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: Marchegiani; Galazzini, Carini, Seno, Trainotti, Simonti; Osuji, Belcastro, Caporali; Chinellato, Bocalon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.00, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.50.

