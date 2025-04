DIRETTA FIORENTINA UDINESE PRIMAVERA, CHANCE VIOLA

Una partita che i Viola non possono assolutamente permettersi di non vincere. La diretta Fiorentina Udinese Primavera mette di fronte infatti la quinta in classifica e l’ultima in questa partita in programma sabato 12 aprile 2025 alle ore 15:00. I toscani hanno avuto un clamoroso crollo nell’ultimo periodo: dopo le tre vittorie di fila contro Roma, Cagliari e Atalanta, la Fiorentina ha inanellato cinque sconfitte nelle ultime sei con Sassuolo, Inter, Juventus, Empoli e Verona.

Video Udinese Milan (0-4)/ Gol e highlights: torna a segnare Theo Hernandez!

L’Udinese sembrava aver trovato pace dai risultati negativi grazie al successo contro il Monza, ma dopodiché è tornata a collezionare sconfitte, come accaduto contro Lecce, Cesena, Lazio e infine Bologna più pareggio con il Torino.

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA UDINESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Fiorentina Udinese Primavera potrete farlo gratuitamente su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Discorso analogo per la diretta streaming con l’applicazione o il sito web di Sportitalia.

DIRETTA/ Udinese Milan (risultato finale 0-4): poker dei rossoneri! (Serie A, 11 aprile 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA UDINESE PRIMAVERA

La Fiorentina giocherà con il 4-2-3-1 e in porta Leonardelli. Difesa a quattro composta da Trapani, Baroncelli, Elia e Scuderi. A centrocampo ci saranno Harder e Keita con Pizzoli, Rubino e Caprini trequartisti e unica punta Braschi.

L’Udinese risponde con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Kristancig con Olivo, Busolini e Bozza in difesa. Agiranno da esterni Shpuza e Marello con Conti, El Bouradi e Landolfo a centrocampo. Coppia d’attacco Xhavara e Vinciati punte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA UDINESE PRIMAVERA

La squadra favorita per la vittoria finale è la Fiorentina Primavera a 1.18 mentre il 2 fisso è a dieci volta la posta in palio e la X a 6.75. Gol e No Gol rispettivamente a 1.78 e 1.85.

Probabili formazioni Udinese Milan/ Quote: Musah oppure Jovic? (Serie A, oggi 11 aprile 2025)