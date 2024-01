DIRETTA/ Fiorentina Udinese video streaming tv: supremazia viola nei precedenti (Serie A, 14 gennaio 2024)

DIRETTA FIORENTINA UDINESE: I TESTA A TESTA

La storia prima della diretta di Fiorentina Udinese in Serie A si è svolta in 95 partite, evidenziando una certa supremazia della squadra di Firenze. La Fiorentina ha ottenuto 45 vittorie, dimostrando una tradizione di successo contro l’Udinese. D’altra parte, ci sono stati 27 pareggi, suggerendo che le partite tra queste due squadre spesso hanno visto situazioni di equilibrio. L’Udinese, con 23 vittorie, ha anche dimostrato di poter competere e ottenere risultati positivi contro la Fiorentina. L’ultimo incontro tra queste due squadre è stato vinto dalla Fiorentina con un punteggio di 2-0.

Le reti di Bonaventura e Martinez Quarta hanno contribuito alla vittoria della squadra di Firenze. Questo successo potrebbe aver consolidato ulteriormente la fiducia della Fiorentina nei confronti dell’Udinese, ma ogni partita è un nuovo capitolo, e il calcio è noto per le sue sorprese. La storia competitiva tra Fiorentina e Udinese ha reso ogni loro incontro un momento atteso e carico di significato. Gli appassionati possono aspettarsi un altro capitolo avvincente nel prossimo incontro, con entrambe le squadre decise a confermare o ribaltare il trend storico a loro favore. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FIORENTINA UDINESE STREAMING VIDOE TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Fiorentina Udinese sarà disponibile per la visione per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming di Dazn, è quest’ultimo infatti il detentore della Serie A di quest’anno e per i prossimi tre. In alternativa la gara dovrebbe essere disponibile su Sky in coesclusiva.

FIORENTINA UDINESE: PADRONI DI CASA FAVORITI…

La diretta d Fiorentina Udinese promette emozioni e tensione, con entrambe le squadre desiderose di ottenere risultati positivi per raggiungere i propri obiettivi stagionali. L’incontro si terrà oggi, 14 gennaio 2024, alle ore 18:00 presso lo stadio Franchi di Firenze. La Fiorentina, attualmente posizionata al quarto posto in classifica, si trova in una posizione ambiziosa, ma la lotta per garantirsi un posto in Champions League richiede una costanza di prestazioni. La squadra viola arriva da una sconfitta, un risultato che vuole sicuramente riscattare di fronte al proprio pubblico. Il cammino per la Fiorentina è ancora lungo, e ogni punto conquistato sarà fondamentale per mantenere viva la speranza di una qualificazione nelle competizioni europee.

Dall’altro lato, l’Udinese, attualmente coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione, si trova in una posizione complicata. La squadra friulana cerca di raccogliere punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolante della classifica. La stagione non è stata facile per l’Udinese, ma ogni partita rappresenta un’opportunità per invertire la tendenza e conquistare la salvezza. Entrambe le squadre dovranno affrontare la partita con determinazione e concentrazione. I tifosi possono aspettarsi un duello acceso sul campo, con la Fiorentina decisa a sfruttare il fattore casalingo per ottenere i tre punti, mentre l’Udinese cercherà di opporsi con tutte le proprie forze.

FIORENTINA UDINESE: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Fiorentina Udinese si preannuncia emozionante, e le probabili formazioni indicano scelte tattiche interessanti da parte dei due allenatori. La Fiorentina, che giocherà con un modulo 4-3-2-1, punterà a sfruttare al massimo il proprio potenziale offensivo. Il mister Italiano opta per una trequarti guidata da Bonaventura, capace di offrire creatività e pericolosità nell’ultimo terzo del campo. In mediana, la coppia formata da Arthur e Mandragora avrà il compito di gestire il centrocampo, cercando di dettare i tempi di gioco e garantire solidità difensiva. In attacco, la scelta di Beltran come punta centrale suggerisce una propensione alla rapidità e alla mobilità nella ricerca della profondità.

L’Udinese risponderà con il collaudato modulo 3-5-2, caratterizzato da una difesa a tre. Lovric, schierato come mezz’ala, contribuirà sia in fase di copertura che nell’offrire soluzioni in fase di costruzione del gioco. Pereyra, veterano della squadra, sarà il faro a centrocampo, guidando le azioni della squadra. In attacco, la coppia formata da Lucca e Masina, supportata dalle incursioni sulla fascia sinistra, sarà la principale fonte di pericolo per la Fiorentina.

FIORENTINA UDINESE, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere nella diretta di Fiorentina Udinese, ecco le quote maggiorate: 1,3 per il segno 1 che decreterebbe la vittoria della Viola, mentre il segno X viene dato a 2,1 su Eurobet. Bwin mette la quota più alta per la vittoria dell’Udinese: 5,00.











