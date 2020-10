Diretta/ Fiorentina Udinese (Serie A) streaming video tv: Viola, serve vincere

DIRETTA FIORENTINA UDINESE: IACHINI GIÀ A RISCHIO!

Fiorentina Udinese, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Solo 4 punti nelle prime quattro partite di campionato per i viola di Iachini, che non riescono a decollare nonostante alcune prestazioni incoraggianti. Contro l’Inter il colpaccio sfiorato conclusosi con un’amara sconfitta, a Cesena contro lo Spezia domenica scorsa i viola sono invece incappati in una doppia rimonta subita, sprecando il vantaggio ottenuto grazie ai gol di Pezzella e Biraghi in appena 4′. Ceduto Federico Chiesa il malumore della piazza è evidente ed ora la squadra proverà a rilanciarsi contro un’Udinese che è invece appena tornata a sorridere, dopo tre sconfitte consecutive con le quali i friulani avevano malamente aperto il loro campionato. I bianconeri hanno battuto 3-2 il Parma domenica scorsa e hanno preso una boccata d’ossigeno in classifica che ora andrà confermata contro una Fiorentina finora apparsa brillante in attacco ma molto traballante in difesa.

DIRETTA FIORENTINA UDINESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Udinese sarà garantita in esclusiva sui canali della piattaforma Sky per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video di Roma Benevento, che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA UDINESE

Le probabili formazioni di Fiorentina Udinese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giuseppe Iachini con un 3-5-2: Dragowski; Milenkovic, Martinez, Caceres; Callejon, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. Gli ospiti guidati in panchina da Luca Gotti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Rodrigo; Becao, De Maio, Samir; Pereyra, De Paul, Arslan, Pussetto, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Fiorentina Udinese secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa viola partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale già a quota 3,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso di successo dei toscani per chi avrà puntato sul segno 2.



