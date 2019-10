Diretta Fiorentina Udinese/ Streaming video DAZN: Montella per il decollo (Serie A)

Fiorentina Udinese, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 6 ottobre 2019, come lunch match per la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. In classifica le due squadre sono separate da un solo punto, in realtà in Fiorentina Udinese l’attenzione si concentrerà soprattutto sui padroni di casa viola. La squadra di Vincenzo Montella infatti gioca molto bene fin dall’inizio del campionato, ma per svariati motivi ha cominciato a raccogliere punti pesanti solo nelle ultime due giornate. Con la vittoria in casa del Milan potrebbe esserci stata la svolta per la stagione della Fiorentina, che ora punta in alto e per riuscirci cerca il terzo successo consecutivo. L’Udinese di Igor Tudor, rinfrancata dal successo contro il Bologna della scorsa giornata, affronta invece una trasferta difficile, che però se superata bene potrebbe proiettare i friulani tra chi punta a qualcosa in più della semplice salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Udinese sarà garantita sul canale 209 della piattaforma Sky a quegli abbonati che abbiano attivato l’offerta Sky-DAZN. Per il resto, questa sarà una delle tre partite della giornata di Serie A che sarà coperta appunto dalla diretta streaming video di DAZN, essendo il match dell’ora di pranzo della domenica.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA UDINESE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Fiorentina Udinese, Vincenzo Montella punterà ancora sulla qualità garantita da Chiesa e Ribery in attacco nel suo 3-5-2. A centrocampo ci attendiamo Lirola esterno destro, Dalbert a sinistra e nel cuore della mediana il regista Badelj, affiancato da Pulgar e dalla rivelazione Castrovilli come mezzali. Infine la difesa a tre, composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti al portiere Dragowski. Anche Igor Tudor dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 per la sua Udinese: Musso in porta, nella retroguardia a tre i titolari dovrebbero essere Becao, Troost-Ekong e Samir mentre a centrocampo nella folta linea a cinque ci attendiamo da destra a sinistra Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, Fofana e Sema. Infine, De Paul e Okaka sono i favoriti per formare il tandem titolare in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Fiorentina Udinese, ecco che secondo le quote offerte da Snai sono nettamente favoriti i padroni di casa viola. Infatti, il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale per il segno X fino a 4,00 e in caso di vittoria dell’Udinese ecco che chi avrà puntato sul segno 2 sarà ripagato 5,75 volte la posta in palio.



