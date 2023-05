DIRETTA/ Fiorentina Udinese video streaming tv: l’anno scorso fu un poker friulano

DIRETTA FIORENTINA UDINESE: I TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Fiorentina Udinese, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Al momento le due squadre si sono scontrate ventiquattro volte dal 1998 ad oggi: la prima sfida risale al 2 febbraio 1998, 1-0 in favore dei toscani nella gara valevole per il campionato di Serie A. Il 13 febbraio 2000, invece, la prima sfida senza vincitori né vinti, 1-1 il risultato finale.

Per trovare la prima affermazione friulana sul campo della Fiorentina, invece, bisogna arrivare all’11 novembre 2007: 2-1 in favore dei bianconeri con i gol di Quagliarella e Di Natale dopo il momentaneo pareggio realizzato da Pazzini. L’ultimo incrocio è, infine, quello del 27 aprile 2022: vittoria dell’Udinese con un roboante 0-4 scandito dalle reti di Mari, Deulofeu, Walace e Udogie. (Giulio Halasz)

FIORENTINA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Udinese non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 35^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

FIORENTINA UDINESE: VIOLA FAVORITI!

Fiorentina Udinese, in diretta domenica 14 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Viola che potrebbero avere la testa a Basilea dopo la sconfitta nella semifinale d’andata di Conference League che richiederà ai toscani di concentrare grandi energie per tornare a giocare una finale europea a 33 anni dall’ultima volta, nel 1990 in Coppa UEFA.

L’Udinese dopo l’ultima vittoria contro la Sampdoria ha agganciato proprio la Fiorentina e il gruppo di squadre a quota 46 punti, composto anche da Monza, Torino e Bologna: ottavo posto che potrebbe valere un posto in Conference League, se la Fiorentina non vincesse la Coppa Italia e la Juventus subisse una penalizzazione afflittiva in classifica. All’andata Udinese vincente di misura sui Viola, il 27 aprile 2022 i friulani hanno vinto in goleada, 0-4, l’ultimo precedente a Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Udinese, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Kouame, Castrovilli, Saponara; Jovic. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

FIORENTINA UDINESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











