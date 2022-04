Diretta/ Fiorentina Udinese streaming video tv: la Viola punta l’Europa (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA UDINESE: I VIOLA PER L’EUROPA!

La diretta di Fiorentina Udinese, recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena mercoledì 27 aprile a partire dalle ore 18.00 allo Stadio Artemio Franchi. La partita si sarebbe dovuta disputare il 6 gennaio scorso, ma fu rinviata a causa dei casi di Covid-19 riscontrati. Adesso le due squadre sono pronte a scendere in campo per rimettersi in pari con la stagione.

La Viola ha una preziosa occasione per raggiungere la zona Europa, dato che attualmente si trova al settimo posto della classifica a quota 56 insieme alla Lazio. È costato caro agli uomini di Vincenzo Italiano il passo falso compiuto nello scorso turno: sono usciti sconfitti dalla trasferta contro la Salernitana. Adesso serve rifarsi. Anche i bianconeri però ambiscono ad una vittoria, che manca loro da due giornate: nell’ultima hanno ottenuto un pari contro il Bologna. La squadra di Gabriele Cioffi però ha ormai poco da chiedere a questo campionato, dato che è ormai salva.

DIRETTA FIORENTINA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La visione in diretta di Fiorentina Udinese sarà disponibile attraverso due modalità. Il recupero della ventesima giornata di Serie A si trova infatti sia nel palinsesto di Sky Sport sia in quello di DAZN, che hanno acquisito in co-esclusiva i diritti del campionato. Gli abbonati alla prima emittente non dovranno fare altro che sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio (numero 201 e 202) e Sky Sport (canale 251 satellite) oppure seguire la diretta Fiorentina Udinese in streaming sulla piattaforma Sky Go. Gli abbonati alla seconda emittente, invece, per godere dello spettacolo in televisione dovranno avere a disposizione un dispositivo connesso a Internet, come una SmartTv. In alternativa, potranno seguire l’impegno in streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA UDINESE

Le probabili formazioni dela diretta Fiorentina Udinese risentono di un paio di assenze per parte. I padroni di casa non avranno a disposizione gli infortunati Castrovilli e Torreira. È per questo motivo che il tecnico Vincenzo Italiano sarà propenso a schierare un 4-3-3 così strutturato: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Duncan, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. Gli ospiti invece dovranno rinunciare per il medesimo motivo a Beto e Santurro, che ormai mancano all’appello da diverso tempo. Il tecnico Gabriele Cioffi dunque potrebbe scegliere di mettere in campo un 3-5-2 così disegnato: Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

QUOTE FIORENTINA UDINESE

Le quote della diretta Fiorentina Udinese, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, danno per favorita la Viola, che per questa partita ha certamente ambizioni maggiori rispetto agli avversari. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 1,70. Il pareggio, con il segno X, è fissato invece a 4,00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto infine a 4,75.











