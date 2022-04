Diretta/ Fiorentina Venezia streaming video tv: la Viola vuole l’Europa (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA VENEZIA: PUNTI PESANTI PER ENTRAMBE!

La diretta di Fiorentina Venezia, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, mette una posta in palio molto alta. Le due squadre, infatti, lottano per conquistare obiettivi diversi, ma entrambi importanti. La Viola con un successo potrebbe infatti arrivare in zona Europa, mentre per gli arancioneroverdi i tre punti sono indispensabili per potere continuare a credere nella salvezza. La partita che andrà in scena sabato 16 aprile a partire dalle 16.30 allo Stadio Artemio Franchi, dunque, è decisivo per le sorti di questa stagione.

I favoriti, sulla carta, sono ovviamente i toscani. La squadra di Vincenzo Italiano, oltre ad occupare una posizione in classifica decisamente più favorevole, è reduce da due vittorie, l’ultima delle quali contro il Napoli, a sorpresa. È per questo che c’è grande fiducia. I lagunari, al contrario, arrivano da una striscia di sei sconfitte contro avversari sulla carta abbordabili, per ultimo l’Udinese. Gli uomini di Paolo Zanetti hanno dunque adesso l’obbligo di rialzarsi.

DIRETTA FIORENTINA VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Fiorentina Venezia sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, l’impegno potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Venezia mostrano un paio di assenze per parte. I padroni di casa in questo turno dovranno fare a meno di Bonaventura e Odriozola, out per infortunio. Il tecnico Vincenzo Italiano, per questo motivo, dovrebbe optare per un 4-3-3 così strutturato: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikone. Gli ospiti, invece, non avranno a disposizione gli infortunati Lezzerini e Romero, oltre allo squalificato Ampadu. Il tecnico Paolo Zanetti dunque adatterà in questo modo il suo consueto 4-3-3: Maenpaa; Ebuehi, Modolo, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Vacca, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. Le due squadre si schiereranno quindi a specchio.

QUOTE FIORENTINA VENEZIA

Le quote della diretta Fiorentina Venezia, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favorita la Viola. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1,37. Un pareggio, con il segno X, si trova invece a 4,75. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine addirittura quotato a 8,25.











