Diretta Fiorentina Verona Primavera, streaming video tv: gli scaligeri, in caso di vittoria, agguanterebbero i toscani in classifica (4 ottobre 2025)

DIRETTA FIORENTINA VERONA PRIMAVERA, VIOLA AVANTI IN CLASSIFICA

Due squadre che dopo sei partite sono già in doppia cifra di punti in classifica. Ci riferiamo alla diretta Fiorentina Verona Primavera, in programma al Viola Park di Firenze in questo sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00.

La Fiorentina ha perso solamente in casa della Roma, per il resto ha collezionato punti su punti nel corso di questa primissima parte di stagione come testimoniano le vittorie contro Torino, Inter, Lecce e Monza più il pareggio con il Genoa.

Il Verona ha tre punti in meno, complici le due sconfitte tra Monza e Parma, ma perlomeno si è rifatta pareggiando con l’Atalanta e soprattutto vincendo le restanti tre partite contro Napoli i trasferta e Cesena più Sassuolo in casa.

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA VERONA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le partite del campionato, la diretta Fiorentina Verona Primavera si potrà vedere su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sempre Sportitalia offrirà la diretta streaming su sito web o applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA PRIMAVERA

La Fiorentina Primavera giocherà con il modulo 3-4-2-1 con Leonardelli in porta, difeso da Kouadio, Rospo e Balbo Vieira. Agiranno da esterni Trapani e Mazzeo con Montenegro e Bonanno in mediana più Angiolini e Jallow dietro a Braschi.

Il Verona risponderà con l’assetto tattico 3-5-2 con Tommasi tra i pali, protetto da Feola, Kurti e Popovic. Da destra verso sinistra, il centrocampo si schiererà con De Battisti, Pavanati, Yildiz, Szimionas e Martini con Vermesan e Akale in attacco.