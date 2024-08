DIRETTA FIORENTINA VERONA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 4-1)

Fiorentina Verona Primavera 4-1: il risultato finale al termine della diretta del primo dei tre posticipi del lunedì per la seconda giornata del Campionato Primavera 1 sancisce la netta vittoria dei padroni di casa viola sugli ospiti scaligeri, che hanno retto bene nel primo tempo ma hanno ceduto alla distanza. In classifica dunque la Fiorentina Primavera sale a quota 6 punti e resta a punteggio pieno con due vittorie in altrettante partite, mentre il Verona resta fermo a quota uno dopo il pareggio all’esordio.

Diretta/ Verona Juventus (risultato 0-0) streaming video tv: ci sono Savona e Yildiz, via! (26 agosto 2024)

Nel secondo tempo la diretta Fiorentina Verona Primavera ha visto il deciso allungo da parte dei padroni di casa, che al 61’ minuto hanno segnato il 3-1 grazie alla doppietta personale di Braschi, che trova il tiro vincente dopo un’azione insistita nella quale la Fiorentina aveva già calciato due volte. Al 67’ arriva il poker viola: Caprini fugge sulla fascia sinistra e serve Rubino, che segna con una sorta di rigore in movimento. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Verona Juventus/ Quote: pronta la maglia per Douglas Luiz (Serie A, 26 agosto 2024)

INTERVALLO

Fiorentina Verona Primavera 2-1: questo è il risultato quando siamo giunti all’intervallo del primo dei tre posticipi del lunedì per la seconda giornata del Campionato Primavera 1. Viola presto in vantaggio per inseguire il secondo successo consecutivo, ma il Verona ha reagito e pareggiato, quindi il match in terra toscana resta adesso aperto a ogni possibile esito, anche se proprio in extremis sono tornati avanti i toscani.

La diretta Fiorentina Verona Primavera ha dunque vissuto già diverse emozioni nel corso del primo tempo, in particolare perché i padroni di casa viola sono passati in vantaggio già dopo soli sei minuti di gioco. Dalla fascia destra Trapani serve Presta, il cui cross in area è perfetto per il colpo di testa vincente di Braschi. La risposta del Verona si è invece concretizzata nel gol del pareggio al 36’ minuto di gioco: il portiere viola Vannucchi commette un grave errore e si fa soffiare il pallone da Luna, che poi deposita in rete. Al 50′ però ecco Presta in gol con un colpo di testa sul secondo palo da calcio di punizione di Rubino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Fiorentina Venezia (0-0)/ Gol e highlights: Joronen blinda il punteggio! (Serie A 25 agosto 2024)

FIORENTINA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Fiorentina Verona Primavera l’appuntamento sarà in chiaro: la partita della seconda giornata, come tutte le altre del campionato Primavera 1, viene infatti garantita da Sportitalia e in questo caso ci sarà anche l’appuntamento in televisione al numero 60 del digitale terrestre, mentre in alternativa potrete sempre seguire questo match anche in diretta streaming video, innanzitutto attraverso il sito ufficiale www.sportitalia.com e poi affidandovi all’applicazione relativa, installabile e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SI COMINCIA!

Pochissimi minuti al via della diretta Fiorentina Verona Primavera, li possiamo spendere per analizzare la storia recente di questa partita, che dal mese di febbraio 2017 in poi è stata giocata per dieci volte, con la Fiorentina che è in enorme vantaggio grazie a sette vittorie a fronte di un solo successo per il Verona (1-0 casalingo in Veneto il 23 settembre 2017) e due pareggi, che però sono arrivati entrambi nello scorso campionato di Primavera 1 edizione 2023-2024, nel quale dunque l’Hellas ha saputo reggere molto bene il confronto con i viola.

Per la precisione, l’andata in casa della Fiorentina terminò con un bel pareggio per 2-2 lunedì 6 novembre 2023, mentre la partita di ritorno fu giocata ovviamente in casa del Verona domenica 4 febbraio scorso e terminò in quel caso con un pareggio per 1-1. Questo è quanto ci possono dire i numeri circa i confronti più recenti fra le due formazioni, ma adesso è giunto il momento di cedere la parola al campo per far “parlare” i protagonisti della diretta Fiorentina Verona Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIOLA LANCIATI!

La diretta Fiorentina Verona Primavera si gioca alle ore 16:30 di lunedì 26 agosto e rappresenta uno dei posticipi nella seconda giornata del campionato Primavera 1 2024-2025. Si affrontano due squadre con ambizioni di playoff; forse in termini generali ha qualcosa in più la Fiorentina, che all’esordio ha vinto sul campo del Cesena e dunque ha iniziato bene la stagione, anche se va detto che in Supercoppa le cose sono andate meno bene vista la sconfitta contro il Sassuolo, con il primo titolo stagionale che è stato lasciato per strada.

Il Verona l’anno scorso è stato abbastanza ondivago ma ha le capacità per fare un campionato di medio-alta classifica, intanto ha aperto fermando proprio i campioni in carica per un pareggio casalingo che ha dato fiducia, ora vedremo come andranno le cose nella prima trasferta. A tale proposito noi aspettiamo che la diretta Fiorentina Verona Primavera prenda il via, intanto come sempre bisogna fare le valutazioni approfondite sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni a corredo della diretta Fiorentina Verona Primavera.

FIORENTINA VERONA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

È possibile che per la diretta Fiorentina Verona Primavera Daniele Galloppa insista sugli stessi undici: nel suo 3-4-2-1 potremmo allora vedere Romani, Baroncelli e Kouadio a protezione del portiere Leonardelli, con due esterni che si alzano a centrocampo e sarebbero Fortini a destra e Balbo a sinistra, mentre nel settore nevralgico del campo ecco Harder e Ievoli a supportare i due trequartisti Presta e Rubino, che a loro volta si piazzano alle spalle della prima punta Caprini che viene insidiato da almeno due concorrenti, vale a dire Braschi e Tarantino.

Per la diretta Fiorentina Verona Primavera modulo quasi speculare per Paolo Sammarco: qui un solo trequartista – Jablonski o Pavanati – con Luna e Vermesan di punta, ma anche in casa scaligera vedremo la difesa a tre con Nwanege, Nwachukwu e Popovic che si dispongono davanti al portiere Zouaghi, mentre i due laterali che dovrebbero presidiare le corsie sono Agbonifo e De Battisti con i centrali di riferimento in mezzo al campo che saranno invece Dalla Riva, che indossa anche la fascia di capitano al braccio, e Szimionas che parte favorito su Bancila e Michele De Rossi.